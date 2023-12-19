عمرو الدرديري: الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على هزيمة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “الأهلي يخسر بالتخصص أمام الفرق البرازيلية .. أخطاء الأهلي تهدي الفوز ل فلومينينسي ‏.. الأهلي يتلقى الخسارة الخامسة من أندية البرازيل في كأس العالم للأندية.. ‏الأهلي يتلقى الخسارة رقم 14 في كأس العالم للأندية”.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.