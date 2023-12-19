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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرة الهجرة: مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج قريبا فيما يخص تجديد الإجازات

سها جندي وزيرة الهجرة
سها جندي وزيرة الهجرة

قالت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تعمل على المزيد المحفزات والمزايا والخدمات التي طلبها المصريون بالخارج، موجهة الشكر لرئيس الوزراء نظرا لأنه دائما ما يستجيب لطلبات المصريين بالخارج، والذين بدورهم مقدرين هذا، ويروا أن الحكومة تبذل المجهود في سبيل تذليل التحديات كلها التي تواجههم.

وأضافت "جندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بجانب الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج سواء كانت مبادرة السيارات أو التجنيد، وهناك دراسة حاليا بناء على طلبات المصريين بالخارج لإعادة فتح هذه المبادرة في الوقت الملائم.

تجديد الإجازات والإعارة فوق العشر سنوات المقررة للسفر

وأشارت إلى أن هناك دراسة فيما يتعلق بتجديد الإجازات والإعارة فوق العشر سنوات المقررة للسفر والوجود في الخارج، والسماح للأزواج المرافقين وللزوجات العاملات والعكس صحيح في إمكانية أن يعملوا بالخارج، كل هذه الطموحات وضعها المصريون بالخارج وجاري دراستها.

ولفتت أن هناك مفاجآت سيسمعها المصريون بالخارج في هذا المجال، خاصة في مجالات الإجازات، فهناك قرارات ستسعد المصريين بالخارج، وجاري الآن العمل على الصياغات القانونية بحيث يكون هناك استثناء في هذا المجال.

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