وزيرة الهجرة: فرحة عارمة للمصريين بالخارج بعد فوز الرئيس السيسي

قالت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن المصريين بالخارج يشعرون بالفرحة العارمة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن مشهد الانتخابات كان مشرفاً والمصريين بالخارج وضعوا اللبنة الأولى للإدلاء بصوتهم نظرا لأن الصوت مسؤولية.

وأضافت "جندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، نظرا لرؤية الناس الحكمة والإدارة والقدرة على التعامل مع أحلك المواقف، حيث مر الشعب المصري مع الرئيس السيسي بأزمات طاحنة على المستويات جميعها لكنه استطاع التغلب على هذه الأزمات ومر بها.

ولفتت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف على قدميها في محيط ملييئ بالنزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية يمينا ويسار، ومن ثم الانتخابات هذه المرة عن تجديد ثقة من الشعب المصري للقائد بقيادة الدولة والوصول بها إلى بر الأمان، موضحة أن الشعب المصري شعر بأن الرئيس السيسي هو الأفضل سواء في هذه المرحلة أو الست سنوات المقبلة.