وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج ظهروا بشكل مشرف خلال الإنتخابات الرئاسية

أكد السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج ظهروا بشكل مشرف خلال الإنتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذا المشهد كان دافعا للمصريين بالداخل للحرص على المشاركة بكثافة.

وقالت سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه قمنا بالدعوة لمؤتمر بالاحتفال بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ 50 اللغة العربية، وحرصنا على دعوة أبناء المصريين في الخارج لتعليمهم كتابة اللغة العربية.

البنوك المصرية

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج شاركوا بشكل مميز في الإشتراك في مبادرة سيارات المصريين في الخارج، ونعمل من خلال تلك المبادرة مع البنوك المصرية.