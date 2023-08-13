تدشين موقع إلكتروني لتلقى طلبات المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي

أعلنت وزارة الخارجية عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد عبر الموقع الالكتروني الجديد المخصص لذات الغرض والذي تم تدشينه مؤخرا.

ويأتي ذلك وفقا لبيان اصدرته الوزارة اليوم الأحد، يفيد بانه إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٩ عاماً) وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً)، تعلن وزارة الخارجية عن تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١٤ ولمدة ثلاثين يوماً:

https://www.tagneedinit.gov.eg



وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.