عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدشين موقع إلكتروني لتلقى طلبات المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد عبر الموقع الالكتروني الجديد المخصص لذات الغرض والذي تم تدشينه مؤخرا.

ويأتي ذلك وفقا لبيان اصدرته الوزارة اليوم الأحد، يفيد بانه إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (١٩ عاماً) وحتى سن (٣٠ عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (٣٠ عاماً)، تعلن وزارة الخارجية عن تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١٤ ولمدة ثلاثين يوماً:
https://www.tagneedinit.gov.eg  
 

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

 

المصريين المقيمين المصريين المقيمين بالخارج الموقع الالكتروني الجديد طلبات المواطنين وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

السفير بسام راضي يشرح مكونات العاصمة الإدارية والمقاصد السياحة في مصر| فيديو

الخارجية: مصر تعمل على تعزيز قدرات شبابها وتمكينهم لرسم مستقبل وطنهم

شكري ونظيرته الإندونيسية يتبادلان الرؤى حول مُستجدات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية

وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان أهمية التشاور والتنسيق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك

التفاصيل الكاملة لمشاركة وزير الخارجية في قمة دول جوار السودان بتشاد |تقرير

عاجل.. ننشر البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان في إنجامينا

شكري : قادتنا يتوقعون منا حلولاً ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ للأزمة بالسودان

شكري : مصر بدأت بخطوات عملية لتحقيق هدف لم الشمل السوداني

ترشيحاتنا

هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل؟.. علي جمعة يرد: لا يعجبني

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

باقي شهر .. قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المصريين بالخارج | لا يفوتك

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ