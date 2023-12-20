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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كم مدة ممارسة الرياضة يوميًا للحصول على فوائدها

الرياضىة
الرياضىة

توجد توصيات عامة لمدة ممارسة الرياضة يوميًا للاستفادة الكاملة من فوائدها. وفقًا للجمعية الأمريكية لقلب الأمراض (American Heart Association) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention)، يُنصح بما يلي:

التمارين القلبية المعتدلة: يوصى بممارسة التمارين القلبية المعتدلة لمدة 150 دقيقة (2 ساعة و30 دقيقة) في الأسبوع. يمكن توزيع هذه المدة على مدار الأسبوع وتقسيمها إلى جلسات تدريب قصيرة يوميًا.

التمارين القوية: بالإضافة إلى التمارين القلبية المعتدلة، يوصى بممارسة التمارين القوية لمدة 75 دقيقة في الأسبوع. يمكن أن تشمل هذه التمارين رفع الأثقال أو التمارين المقاومة أو التمارين التي تعزز القوة والمرونة العضلية.

التوزيع على مدار الأسبوع: يُنصح بتوزيع ممارسة الرياضة على مدار الأسبوع بشكل منتظم. يمكن تقسيم المدة الموصى بها إلى جلسات يومية قصيرة أو جلسات أطول في أيام محددة، ويمكن أيضًا مزج التمارين القلبية والتمارين القوية في نفس الجلسة.

يجب ملاحظة أن هذه التوصيات العامة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تعكس مستوى النشاط البدني الذي يُعتبر مفيدًا للصحة العامة. قد يكون هناك احتياجات وظروف فردية تستدعي تعديلات على هذه التوصيات.

 

 يُنصح بالتشاور مع مدرب رياضي أو متخصص في اللياقة البدنية لتحديد برنامج مناسب يتناسب مع قدراتك وأهدافك الشخصية.

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