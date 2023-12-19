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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

الاهلي
الاهلي

رغم خسارة الأهلي أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بهدفين نظيفين، إلا أن الشوط الأول شهد لقطة تحول في مسار المباراة كادت أن تمنح الأهلي تقدما مبكرا في اللقاء.

الاهلي 

الاهلي بكأس العالم

لقطة مثيرة كان بطلها محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، ومعه جون أرياس، لاعب الفريق البرازيلي، كانت هي حديث الساعة خلال المباراة، والتي أثارت الشكوك حول وجود ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر، لم يحتسبها حكم اللقاء، كما أنه لم يعد لتقنية الفيديو "VAR" للتأكد منها، ما أثار جدلا واسعا ليس فقط لجماهير الأهلي، بل في البرازيل أيضا.

ركلة جزاء غير محتسبة للأهلي

اعتراف برازيلي، هكذا نقلت شبكة "TERRA" حديث الجماهير بشأن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لصالح الأهلي، تحت عنوان "ركلة جزاء محتملة لم يتم تسجيلها ضد فلومينينسي.. أرياس كان في الخلف".

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ونقل التقرير تغريدات عدد من الجماهير خلال وبعد اللقاء، حيث كتب أحد المشجعين عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “إكس”: "لقد كانت ركلة جزاء واضحة من جون أرياس"، بينما كتب آخر: "كان هناك ركلة جزاء على أرياس".

وعلق مشجع آخر: "ركلة الجزاء (بالنسبة لي) واضحة جدًا.. أرياس يلاحق اللاعب المصري من الخلف، الحكم وVAR تجاهلا الأمر"، بينما كتب آخر: "ركلة جزاء من أرياس، فلومنينسي كان محظوظا في هذه اللقطة".

الاهلي 

الأهلي ينافس على برونزية كأس العالم للأندية

وحجز الفريق البرازيلي مقعده في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بينما ينافس الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، حيث ينتظر الفريقان نتيجة مباراة نصف النهائي الآخر التي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره أوراوا الياباني اليوم، الثلاثاء.

الاهلي بكأس العالم الأهلى فلومنينسي محمود عبدالمنعم كهربا ركلة جزاء غير محتسبة للأهلي

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