حماة وطن بجنوب سيناء يحتفل بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية

احتفل حزب حماة الوطن بجنوب سيناء، مساء الإثنين 18 ديسمبر 2023، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة؛ بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، فوزه باكتساح.

وتفاعل أبناء جنوب سيناء، مع احتفالية حماة الوطن، وأعربوا عن سعادتهم بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة حتى 2030.

وشارك في الاحتفالية التي عقدت بمدينة طور سيناء، المحاسب صلاح ربيع أمين الحزب بجنوب سيناء، والنائب غريب حسان مساعد أمين الحزب بجنوب سيناء، وأمانة مدينة طور سيناء، وأمانة المرأة، وعدد كبير من شباب الحزب.

وتجمع أعضاء الحزب والمواطنين في شارع المنشية الرئيسي بطور سيناء، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، بمشاركة بدو قبائل طور سيناء.

حزب حماة الوطن

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