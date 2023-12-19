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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أطفال وقرارهم صحيح.. مورينيو يفجر مفاجأة عن رحيل صلاح ودي بروين من تشيلسي

دي بروين و محمد صلاح
دي بروين و محمد صلاح

أصبح جوزيه مورينيو أخيرًا واضحًا بشأن اثنتين من أكبر عمليات الانتقالات الفاشلة في مسيرته، ولماذا باع تشيلسي كلا من كيفن دي بروين ومحمد صلاح في صفقات مkخفضة السعر فقط ليعود الثنائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبحان اثنين من أفضل اللاعبين على الإطلاق عظماء.

يعد البرتغالي أحد أكثر الأسماء شهرة في اللعبة بعد مسيرة رائعة في إدارة كرة القدم، والآن في دوره الإداري الثامن، الذي يمتد لنحو 21 عامًا، مورينيو فاز بالألقاب في كل ناد كان فيه، باستثناء توتنهام، وربما اشتهر بوقته في تشيلسي، حيث تولى المسؤولية في ستامفورد بريدج في مناسبتين منفصلتين.

كان ذلك خلال تلك الفترة الأولى في SW6 حيث ترك مورينيو بصمته على اللعبة، حيث ساعد البلوز على الفوز بخمسة ألقاب على مدار موسمين، بما في ذلك تيجان متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وبنسبة فوز تزيد عن 67 في المائة.

ومع ذلك، بحلول الوقت الذي عاد فيه مورينيو إلى تشيلسي بعد أكثر من ست سنوات وعبر فترات في إنتر ميلان وريال مدريد، كان قد بدأ يكتسب سمعة باعتباره مدير دفتر الشيكات، ولم ينجح إلا بعد أن أنفق مبالغ ضخمة من المال في بعض فترات اللعبة نجوم النخبة.

وخلال الفترة الثانية لمورينيو في تدريب تشيلسي، تعاقد البلوز مع لاعبين مجهولين نسبيًا هما دي بروين ومحمد صلاح، مع وصول لاعب خط الوسط البلجيكي من جينك والجناح المصري من بازل السويسري، لسوء الحظ، غادر الثنائي ستامفورد بريدج دون أن يترك أي منهما أي بصمة.

دي بروين وصلاح: أساطير الدوري الإنجليزي


في الواقع، غادر دي بروين إلى فولفسبورج في صفقة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في يناير 2014، ولكن بعد التأكيد على صفاته الخارقة في الدوري الألماني، عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 18 شهرًا فقط، ووقع في رقم قياسي بانتقال بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي، والآن في موسمه التاسع في الاتحاد، فاز دي بروين بـ 13 لقبًا رئيسيًا، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وحصل على تسع مباريات فقط في المجموع عندما كان لاعبًا في تشيلسي.

وفي الوقت نفسه، شارك صلاح في 19 مباراة، وسجل هدفين قبل أن يقرر مورينيو، الذي كان محظوظًا بالجناح في ذلك الوقت، نقله إلى روما، الذي وقع معه بشكل دائم بعد موسم على سبيل الإعارة.

ومع ذلك، كان على الجيالوروسي أن يحقق ربحًا سريعًا من استثماره الأولي البالغ 12.9 مليون جنيه إسترليني، حيث قام ببيعه إلى ليفربول مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني فقط وبعد عام، ومنذ ذلك الحين، سجل صلاح 200 هدف في 324 مباراة مع الريدز، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق.

وبيع اللاعبين، اللذين أصبحا من أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، هو عبارة عن عصا تستخدم غالبًا للتغلب على مورينيو.

مورينيو يوضح سبب بيع تشيلسي لدي بروين وصلاح


الآن أوضح الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لأول مرة سبب سماحه للزوج بالمغادرة بسعر رخيص.

في حديثه على Obi One podcast، كشف مورينيو: "لأكون صادقًا، لقد رحلوا لأنهم أرادوا المغادرة، لقد غادروا لأنهم لا يريدون الانتظار، وتاريخهم يثبت أن خيارهم كان جيدًا، لأنهم قاموا بالمسيرة التي قاموا بها، ولقد وصلوا إلى مستوى عال، لكن في بعض الأحيان يتخذ الأطفال قرارات كهذه لأنهم لا يستطيعون الانتظار، إنهم يتخذون مثل هذه القرارات لأنهم لا يملكون الصبر اللازم للهدوء وانتظار اللحظات المناسبة، وفي بعض الأحيان تسير حياتهم المهنية في الاتجاه الخاطئ بالنسبة لهم، وعندما يقول لي الناس أنك تركت صلاح، أقول العكس تمامًا، اشتريت صلاح ، أنا من قال شراء هذا الرجل لقد كان مسافرًا من بازل إلى ليفربول، وأنا بذلت قصارى جهدي لإقناعه بالانتقال إلى تشيلسي، وبعد ذلك، نعم، ثم نصل إلى الجزء الذي يتعين عليك فيه أن تكون لاعبًا في تشيلسي، حيث يتعين عليك الانتظار لم يكن يريد الانتظار، أراد أن يذهب على سبيل الإعارة ثم قرر تشيلسي في مرحلة معينة بيعه لقد ذهب إلى فيورنتينا ثم روما ثم قرر تشيلسي البيع، ولم أكن أنا من قرر البيع، كنت أقول دعه يذهب على سبيل الإعارة إذا شعر أنه بحاجة للعب كل دقيقة في كل مباراة.

وأضاف:"مع كيفن كان الأمر مشابهًا جدًا لقد ذهب إلى فترة ما قبل الموسم في آسيا، وذهبنا إلى إندونيسيا وتايلاند، ويجب أن يذهب كيفن على سبيل الإعارة إلى نادٍ ألماني، وأخبرت هذا النادي لا، لا أريد إعارته، أريده معي لقد بقي معي وبدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، في التشكيلة الأساسية بعد تلك المباراة لعبنا كأس السوبر ضد بايرن ولم يلعب تلك المباراة، وفي اليوم التالي، أراد المغادرة! وبعد ذلك لعبنا المباراة الثانية لهذا الموسم على ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد، وأعتقد أننا تعادلنا 0-0 لقد جلس على مقاعد البدلاء، لكنه لعب بعض الدقائق ولم تكن كافية بالنسبة له لذلك أراد الرحيل".

واختتم:"عندما تكون في تشيلسي، تريد الرحيل، اذهب ويأتي شخص آخر لكنهم كانوا مجرد أطفال لا يستطيعون الانتظار، وتقول حياتهم المهنية إنهم كانوا على حق لكن لم أكن أنا، بل ربما أشخاص آخرون طردتهم، ولكن ليس هم".

يبدو تفسير مورينيو أكثر من عادل بما فيه الكفاية اثنان من اللاعبين المتعطشين والمتميزين الذين يريدون فقط تحسين أنفسهم وبينما يتطرق إلى الأمر، لا يمكن للزوجين أن يكون لديهما أي اعتراضات بشأن القرارات التي اتخذوها وكيف تم رسم حياتهم المهنية منذ ذلك الحين.

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