صلاح ليس منهم.. أغلى 16 لاعبا في العالم 2023

تضم قائمة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي العديد أبرز نجوم الأندية الأوروبية، ويعد أرسنال ومانشستر سيتي من بين الأندية ذات الأسماء الكبيرة التي تضم بعضًا من أكثر اللاعبين قيمة في كرة القدم العالمية، لكن مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام ليس لديهم لاعب واحد في قائمة أغلى 16 لاعبا كرة قدم، ويهيمن ريال مدريد على القائمة بأربعة ممثلين، بينما يشارك في القائمة أيضًا لاعبون من برشلونة وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن وباريس سان جيرمان وإنتر ونابولي، والمفاجأة أن محمد صلاح ليس منهم.

وباستخدام تقييمات Transfermarkt، تم رصد أغلى 16 لاعب كرة قدم في العالم في عام 2023.

في المركز الخامس مكرر يوجد 7 لاعبين على النحو التالي:

5- رودري – 100 مليون يورو

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2019، أصبح رودري أحد أهم اللاعبين في فريق بيب جوارديولا، ولعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا دورًا أساسيًا في فوز الفريق بالثلاثية الموسم الماضي وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا: "في الوقت الحالي، نعم، إنه أفضل لاعب خط وسط، وآمل أن يكون أفضل ويتحسن لكنه لاعب خط وسط غير عادي."

5- رايس – 100 مليون يورو



إلى جانب رودري، يعد رايس حاليًا لاعب خط الوسط الدفاعي الأكثر قيمة في العالم، ولقد كان موضوع شد الحبل بين مانشستر سيتي وأرسنال في الصيف، لكن الجانرز فازوا بالسباق من أجل توقيعه عندما تم قبول عرض بقيمة 116.6 مليون يورو من قبل وست هام يونايتد، وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بداية قوية في الحياة في ملعب الإمارات، ويقال إنه ينظر إليه على أنه قائد أرسنال المستقبلي من قبل ميكيل أرتيتا.

5- رودريجو – 100 مليون يورو



أثيرت بعض الدهشة في عام 2018 عندما دفع ريال مدريد 45 مليون يورو لرودريجو، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط في ذلك الوقت، لكن ثبت أنه استثمار كبير حيث يعتبر اللاعب الدولي البرازيلي الآن أحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، وتقدر قيمته بـ 100 مليون يورو، وفاز اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالفعل بثماني ألقاب مع ريال مدريد، ووقع مؤخرًا عقدًا جديدًا، يمدد إقامته في سانتياجو برنابيو حتى عام 2029.

5- لاوتارو مارتينيز – 100 مليون يورو



انضم مارتينيز إلى إنتر ميلان قادماً من راسينج كلوب في صفقة بقيمة 25 مليون يورو في صيف عام 2018، وتبلغ قيمتها الآن أربعة أضعاف رسوم انتقاله الأصلية، والمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا - والذي فاز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين - كان في أفضل حالاته في 2023/24 ويقود حاليًا السباق على الحذاء الذهبي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، على الرغم من مشاكلهم المالية، ليس لدى إنتر أي خطط للاستفادة من أصولهم الثمينة ويتطلعون إلى منحه عقدًا جديدًا طويل الأجل.

5- فلوريان فيرتز – 100 مليون يورو



خريج أكاديمية باير ليفركوزن، أمضى فيرتز فترة طويلة على الهامش بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في مارس 2022.

لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عاد إلى لياقته الكاملة في يناير 2023، وبدأ بداية رائعة للموسم الحالي، وساعد فريق تشابي ألونسو على الصعود إلى صدارة الدوري الألماني.

وقد جذبت عروضه الرائعة انتباه ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ، لكن التقارير في ألمانيا تزعم أن ليفركوزن لن يستقبل سوى العروض التي تتجاوز قيمته السوقية الحالية.

5- فيديريكو فالفيردي – 100 مليون يورو



انضم فالفيردي إلى ريال مدريد قادماً من فريق بينارول الأوروجوياني في صفقة بقيمة 5 ملايين يورو في عام 2016، وفي البداية انضم إلى فريق الرديف كاستيا، وأصبح لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات منذ ذلك الحين جزءًا لا يتجزأ من فريق كارلو أنشيلوتي نظرًا لمعدل عمله الدؤوب وموقفه المتفاني، وتم ربطه مع عدد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه وقع مؤخرًا على عقد جديد يلزمه بالبقاء في مدريد حتى صيف 2029.

5- بيدري – 100 مليون يورو



بعد انضمامه إلى برشلونة مقابل 5 ملايين يورو فقط في صيف عام 2020، استمتع بيدري بموسم رائع لأول مرة في كامب نو وحصل على جائزة الفتى الذهبي وكأس كوبا في عام 2021، وشارك لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا في أكثر من 100 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، كما مثل إسبانيا في بطولتين كبيرتين.

وقال تشافي: "إنه يذكرني كثيرًا بأندريس إنييستا، إذا كنا نتحدث عن الموهبة الخالصة، فإن بيدري هو أفضل محتمل في العالم إنه لاعب رائع لم أر الكثير من المواهب مثله ".

ويضم المركز الرابع ثلاثة لاعبين بقيمة 110 ملايين يورو:

4- فيل فودين – 110 مللايين يورو



فودين هو واحد من أربعة لاعبين دوليين إنجليزيين في هذه القائمة، وقد جاء من أكاديمية مانشستر سيتي وشارك لأول مرة مع الفريق في سن 17 عامًا، وانتقل من قوة إلى قوة تحت وصاية بيب جوارديولا، وتطور ليصبح واحدًا من أكثر المواهب الشابة إثارة في العالم.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالفعل بسجل رائع من الألقاب، بعد أن فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين من كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس للدوري، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وجائزتين لأفضل لاعب شاب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

4- جمال موسيالا – 110 ملايين يورو



حقق بايرن ميونيخ انقلابًا مثيرًا عندما تعاقد مع موسيالا البالغ من العمر 16 عامًا من تشيلسي مقابل 200 ألف يورو فقط في صيف عام 2019، وأصبح منذ ذلك الحين لاعبًا رئيسيًا في بايرن، حيث شارك في أكثر من 140 مباراة مع الفريق الأول وسجل الهدف الذي ضمن لهم لقب الدوري الألماني الحادي عشر على التوالي في 2022/23، وتبلغ قيمة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا - والذي اختار اللعب لألمانيا بعد تمثيل إنجلترا على مستوى أقل من 21 عامًا - حاليًا 110 ملايين يورو ومن المتوقع أن تستمر قيمته السوقية في الارتفاع في السنوات القليلة المقبلة.

4- هاري كين – 110 ملايين يورو



احتفل كين، أكبر لاعب في هذه القائمة، بعيد ميلاده الثلاثين في وقت سابق من هذا العام لكنه لم يظهر أي علامة على التباطؤ، وقام بتبديل توتنهام مع بايرن ميونيخ في الصيف في صفقة تبلغ قيمتها الأولية 100 مليون يورو و20 مليون يورو أخرى كمكافآت محتملة، وحقق اللاعب الإنجليزي الدولي تقدمًا كبيرًا في ألمانيا وهو أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في موسم 2023/24.

بينما يضم المركز الثالث لاعبين بقيمة 120 مليون يورو:

3- فيكتور أوسيمين – 120 مليون يورو



ألهم أوسيمين نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي التاريخي في موسم 2022/23 وأثبت نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم، وتبلغ قيمة اللاعب النيجيري الدولي الآن 120 مليون يورو، مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ أن قدم Transfermarkt القيم السوقية في عام 2004.

وفقًا لقناة Sky Sport Italia، فقد وافق على توقيع عقد جديد في ملعب مارادونا وسيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 130 مليون يورو.

3- بوكايو ساكا – 120 مليون يورو



ظهر ساكا، أحد خريجي أكاديمية أرسنال، لأول مرة في نوفمبر 2018 وأصبح شخصية بارزة في فريق الجانرز، واستمتع الجناح البالغ من العمر 23 عامًا بأفضل موسم فردي له على الإطلاق في موسم 2022/23، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا للرجال، ولديه عقد حتى عام 2027 وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 120 مليون يورو، على الرغم من أن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك بكثير لإبعاده عن الإمارات.

وفي المركز الثاني لاعبان بقيمة 150 مليون يورو:

2- فينيسيوس جونيور – 150 مليون يورو



منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو في صفقة بقيمة 46 مليون يورو في عام 2018، تطور فينيسيوس جونيور ليصبح واحدًا من أخطر الأجنحة وأكثرها تفجرًا على هذا الكوكب، ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح مدريد الأخير، حيث سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 قبل أن يسجل ثنائية ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ووقع اللاعب الدولي البرازيلي مؤخرًا على عقد جديد طويل الأجل في سانتياجو برنابيو، والذي يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.

2- جود بيلينجهام – 150 مليون يورو



أصغر لاعب في هذه القائمة، لعب بيلينجهام دور البطولة مع بوروسيا دورتموند في موسم 2022/23 وحصل على جائزة الفتى الذهبي المرموقة، وفاز ريال مدريد بالسباق من أجل توقيعه في الصيف، حيث دفع لدورتموند مبلغًا مبدئيًا قدره 103 ملايين يورو و30 مليون يورو أخرى كإضافات محتملة، واستمتع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا ببداية مثيرة في مسيرته مع ريال مدريد وارتفعت قيمته السوقية بمقدار 30 مليون يورو في الأشهر الستة الماضية.

وبحسب ESPN، يعتقد ريال مدريد أنه يجب النظر إلى الصفقة البالغة قيمتها 133 مليون يورو على أنها صفقة نظرًا لتأثيره الفوري وإمكاناته على المدى الطويل.

أما في المركز الأول فيضم كلًا من مبابي وهالاند بقيمة 180 مليون يورو:

1- كيليان مبابي – 180 مليون يورو



غادر مبابي، ثاني أغلى لاعب على الإطلاق، موناكو وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 180 مليون يورو في عام 2017، وبرر هذا الثمن، حيث سجل أكثر من 200 هدف في جميع المسابقات بينما فاز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي ومجموعة من الجوائز الفردية.

وعلى الرغم من تقييمه بـ 180 مليون يورو بواسطة Transfermarkt، قد يكون اللاعب الدولي الفرنسي متاحًا في صفقة انتقال مجانية في عام 2024 لأنه يرفض التوقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

وأكدت مصادر لموقع TEAMtalk أن عددًا من الأندية تفكر في التعاقد مع مبابي، بما في ذلك ليفربول وريال مدريد.

1- إيرلينج هالاند – 180 مليون يورو



انضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صفقة بقيمة 60 مليون يورو في عام 2022 واستمتع بموسم أول قياسي، حيث سجل 52 هدفًا في جميع المسابقات حيث فاز سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولم يكن من المستغرب أن يجذب اللاعب الدولي النرويجي اهتمام ريال مدريد وكشف TEAMtalk مؤخرًا أن السيتي يحاول ربطه بعقد جديد.

وبحسب ما ورد تتضمن صفقته الحالية شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو يمكن تفعيله في عام 2025، لكن وكيله يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير.

وقالت رافائيلا بيمينتا لموقع Telefoot في فبراير 2023: “تبلغ قيمة إيرلينج هالاند مليار يورو هذا ليس تخمينًا، أنا متأكد منه، وقد يقولون إنني سخيفة، وأن النادي لن يدفع مليار دولار، لكن عمره وجودته وتطوره والطريقة التي يتصرف بها هي السبب وراء حديثي عن مليار دولار المستقبل مجهول ولكنه قادم".