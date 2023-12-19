مع وجود أكثر من 2.2 مليون تطبيق متاح في متجر App Store، قد يكون من الصعب العثور على أفضل التطبيقات المجانية لموبايلات iPhone. إليك قائمة بأفضل التطبيقات المجانية في عام 2023، والتي تشمل تطبيقات للإنتاجية، والترفيه، والألعاب، والمزيد.

تطبيقات الإنتاجية

• Things 3: تطبيق إدارة المهام القوي الذي يساعدك على البقاء منظمًا.

• Notion: تطبيق متعدد الأغراض يسمح لك بإنشاء مستندات، وقوائم، وقواعد بيانات، وأكثر من ذلك.

• Grammarly: أداة تحرير قوية تساعدك على كتابة نصوص خالية من الأخطاء.

أفضل تطبيقات مجانية لموبايلات iPhone في 2023

تطبيقات الترفيه

• Netflix: خدمة البث المباشر التي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

• Spotify: خدمة البث المباشر للموسيقى التي تتيح لك الاستماع إلى ملايين الأغاني.

• YouTube: منصة الفيديو الشهيرة التي تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو والبث المباشر.

تطبيقات الألعاب

• Genshin Impact: لعبة RPG مجانية ذات عالم مفتوح واسع ورسومات رائعة.

• Roblox: منصة ألعاب اجتماعية حيث يمكنك إنشاء ألعابك الخاصة واللعب مع الأصدقاء.

• Among Us: لعبة إستراتيجية متعددة اللاعبين حيث يتعين عليك اكتشاف من هو القاتل.

تطبيقات أخرى

• Dark Sky: تطبيق الطقس الذي يقدم تنبؤات دقيقة وغنية بالتفاصيل.

• Waze: تطبيق الملاحة الذي يساعدك على العثور على الطريق بسرعة وسهولة.

• Google Maps: تطبيق الملاحة العالمي الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التنقل بدون إنترنت.

هذه مجرد قائمة مختصرة ببعض من أفضل التطبيقات المجانية لموبايلات iPhone. هناك العديد من التطبيقات الأخرى الرائعة المتاحة، لذا تأكد من استكشاف متجر App Store للعثور على التطبيقات التي تناسب احتياجاتك.