عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية لموبايلات iPhone في 2023

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية لموبايلات iPhone في 2023

مع وجود أكثر من 2.2 مليون تطبيق متاح في متجر App Store، قد يكون من الصعب العثور على أفضل التطبيقات المجانية لموبايلات iPhone. إليك قائمة بأفضل التطبيقات المجانية في عام 2023، والتي تشمل تطبيقات للإنتاجية، والترفيه، والألعاب، والمزيد.

 

تطبيقات الإنتاجية

 

• Things 3: تطبيق إدارة المهام القوي الذي يساعدك على البقاء منظمًا.

• Notion: تطبيق متعدد الأغراض يسمح لك بإنشاء مستندات، وقوائم، وقواعد بيانات، وأكثر من ذلك.

• Grammarly: أداة تحرير قوية تساعدك على كتابة نصوص خالية من الأخطاء.

أفضل تطبيقات مجانية لموبايلات iPhone في 2023

تطبيقات الترفيه

 

• Netflix: خدمة البث المباشر التي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

• Spotify: خدمة البث المباشر للموسيقى التي تتيح لك الاستماع إلى ملايين الأغاني.

• YouTube: منصة الفيديو الشهيرة التي تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو والبث المباشر.

 

تطبيقات الألعاب

 

• Genshin Impact: لعبة RPG مجانية ذات عالم مفتوح واسع ورسومات رائعة.

• Roblox: منصة ألعاب اجتماعية حيث يمكنك إنشاء ألعابك الخاصة واللعب مع الأصدقاء.

• Among Us: لعبة إستراتيجية متعددة اللاعبين حيث يتعين عليك اكتشاف من هو القاتل.

 

تطبيقات أخرى

 

• Dark Sky: تطبيق الطقس الذي يقدم تنبؤات دقيقة وغنية بالتفاصيل.

• Waze: تطبيق الملاحة الذي يساعدك على العثور على الطريق بسرعة وسهولة.

• Google Maps: تطبيق الملاحة العالمي الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك التنقل بدون إنترنت.

هذه مجرد قائمة مختصرة ببعض من أفضل التطبيقات المجانية لموبايلات iPhone. هناك العديد من التطبيقات الأخرى الرائعة المتاحة، لذا تأكد من استكشاف متجر App Store للعثور على التطبيقات التي تناسب احتياجاتك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

أفضل هاتف رائد من شاومي ينافس iPhone وبسعر أقل

انسى iPhone.. أفضل كاميرا في هاتف Oppo

أخبارالتكنولوجيا| أرخص موبايل شاومي في 2023.. وخصم 6200 جنيه على وحش هواتف سامسونج S23 Ultra

شركة Apple تدفع 25 مليون دولار غرامة.. بسبب جروب العيلة

رسالة مزعجة..كيف تتغلب على مشكلة المساحة الممتلئة في موبايلك؟

أرخص تابلت سامسونج في 2023

عرض الاثنين..خصم 6200 جنيه على وحش هواتف سامسونج S23 Ultra

يستاهل فلوسك..أرخص موبايل شاومي في 2023

ترشيحاتنا

عاجل.. اللقطات الأولى من زلزال الصين المدمر ومؤشرات أولية مرعبة

وزيرا التعليم العالي والتربية يكرمان طلاب مشروع نوادي الابتكار ASU-IClub

كلاكيت تاني مرة.. طبيب يحذر من خطورة الاستهانة بدور البرد عند الأطفال

زيادة جديدة فى المعاشات| اعرف هتقبض كام وموعد الصرف ؟

إياك امتلاك أكثر من مصحف في البيت.. مجدي عاشور يحذر لهذا السبب

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ