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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

250 مشاركا بمنتدى حفلات الزفاف والمؤتمرات يروجون للسياحة| تفاصيل

منتدي الزفاف
منتدي الزفاف

 انطلق، منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز، ( IMWF)International MICE & Wedding Forum والذى تُعقد فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجارى، وينظمه شركة انفينتوم جلوبال التركية، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويشارك فى المنتدى 250 مشاركا من كافة دول العالم للترويج لسياحة حفلات الزفاف هذا النمط الفريد من السياحة وتشجيع المشاركين بتنظيم حفلات زفاف فى مدينة شرم الشيخ التى اجتذبت العديد من هذه الحفلات خلال السنوات الماضية.

وقد شارك الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في افتتاح المنتدى حيث ألقى كلمة رحب خلالها بالمشاركين بالمنتدى، كما قدم عرضاً تقديمياً استعرض خلاله المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى، بالإضافة إلى الحديث عن التطور الذى تشهده البنية التحتية ولاسيما في المقاصد السياحية المصرية، مشيراً إلى استضافة مصر للعديد من حفلات الزفاف فى مدينة شرم الشيخ خلال العام الماضى.

كما أنه من المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذى للهيئة في العديد من الحلقات النقاشية التى ستعقد خلال أيام المنتدى والتي ستشهد مناقشات وعروض تقديمية عن مستقبل هذا النوع من السياحة الفاخرة وما يتطلبه من تجهيزات فى الفنادق والمنتجعات التي تستضيفه، كما سيُقام معرض للعارضين المصريين والأجانب علي هامش ورش العمل لمدة يومين للمشاركين فى هذا المنتدى.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

ومن جانبه، أشار بونيات أوزباك رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمنتدى إلى أن خطة الشركة تهدف إلى التسويق لمدينة شرم الشيخ للسنوات الخمس القادمة حيث تتميز بأنها مقصد سياحى قادر على المنافسة وجذب المزيد من حفلات الزفاف الهندية وهو أهم سوق مصدر لحفلات الزفاف.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد شاركت فى شهر سبتمبر 2022 في الموتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف والذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ والتى حققت رواجاً بعد ذلك وحظيت بتنظيم العديد من هذه المناسبات خلال شهر ديسمبر 2022 وشهر أكتوبر من العام الجاري.

وتعد دولة الهند الدولة الأولى عالمياً فى تصدير حفلات الزفاف والثالثة فى تصدير المؤتمرات وسياحة الحوافز والمؤتمرات عالمياً.

وتعتبر شركة انفينتوم جلوبال الشركة الرائدة فى استجلاب سياحة حفلات الزفاف والحوافز والمؤتمرات إلى دولتي تركيا وتنزانيا وقد قامت بتنفيذ العديد من المؤتمرات خلال هذا العام.
 

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