جمعية رجال الأعمال المصريين تهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة 2024.



وقال المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة، باسم مجلس الإدارة وجميع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين نتوجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة المصريين في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وأضاف عيسي ان الجمعية ومجلس ادارتها وجميع اعضاءها يهنئون مصر بهذا الاستحقاق الكبير ونتمني ان يوفق الله القيادة السياسية علي تحقيق طموحات الوطن.

كما تمني ان تشهد الفترة المقبلة تعاون وتكامل بين جميع فئات الشعب والحكومة للعمل معا علي وضع خطة شاملة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الصعبة والاستثنائية التي تمر بها مصر والمنطقة.