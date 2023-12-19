ينذر بالحوادث والأعطال|أول مركز للتشغيل الرقمي بالعاصمة يحسن جودة التغذية الكهربائية

تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا كبيرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تطبيقا لخطة الدولة بتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رؤية مصر 2030.

كذلك تطبيقا لرؤية الدولة فى التحول الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمات بما يتوافق مع جميع الفئات المجتمعية، وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحافظ على سرية وخصوصية البيانات.

ويعد مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم هذه الوسائل، فهو بمثابة حل حديث لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومتابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية مثل مشروع “حياة كريمة” الذى يتم تنفيذه في قطاع توزيع الكهرباء، والذى يعمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، ما يساعد في تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمشاكل الكهرباء التي يواجهها المواطنون.

مميزات مركز التشغيل الرقمى بالعاصمة

1- تم تجهيز المركز بنظام رصد وإنذار مبكر للحوادث الكهربائية والحرائق، ما يساعد على تحقيق الأمن والسلامة الكاملة للمواطنين.

2- توفير المزيد من الحماية والأمان للمواطنين من خلال استخدام تقنيات التشفير والحماية الأخرى

3- يوجد بالمركز شاشات عرض لمتابعة الشبكة بجميع شركات التوزيع وعرض نسب التحصيل والفقد وطلبات تركيب العدادات الكودية.

4- يتيح المركز متابعة حالة البنية التحتية وخدمات الطوارئ والأعطال والمشروعات القومية من خلال شاشات إلكترونية كبيرة توضح وضع للشبكة.

5- من المتوقع أن يساهم المركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة، من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، من خلال متابعة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة.

6- يساعد في تحقيق التنسيق الكامل للعمليات وتحسين استجابة الشركات للأعطال، وذلك بمتابعة منظومة الرقم الموحد 121 الخاصة بالشكاوى.

7- مع الانتهاء من تشغيله بالكامل منتصف العام المقبل، لن يحتاج المواطنون للإبلاغ عن أى أعطال أو انقطاعات ناتجة عن مشاكل فنية، لأن المركز سيعلم مراكز التحكم القومى على مستوى الجمهورية بسبب ومكان العطل فى نفس لحظة وقوعه.

وسبق أن أشار وزير الكهرباء لجهود القطاع فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي، والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وقال إن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية، حيث تمت إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط إلى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

كما تمت إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م. ف. أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).

وعلاوة على ذلك، فإنه يجرى حالياً إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة، والذي يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت، ويهدف أيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

وفى مجال شبكات التوزيع، يتم العمل حالياً على إنشاء وتطوير 19 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل تغطى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مراكز تحكم على مستوى شركات شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وجار العمل فى 4 مراكز تحكم، وسيتم العمل فى المرحلة المقبلة على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.

وقد تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة، وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن.

وفي هذا الإطار ومنذ عام 2020، تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء، والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين جميع عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

وتضمنت تلك المنظومة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي من خلالها يستطيع المواطنون التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن، ومنها “دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى” وغيرها من الخدمات.

وقد توسعت المنصة في تلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهرياً، وكذلك تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.