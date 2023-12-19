الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، عبر القناة الأولى.

ةيشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة وأيضا أعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية بالاتجاهين.

وهناك كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

وتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر.

ويشهد الاتجاه العكسي للمحور بعض الكثافات البسيطة المتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية.

وهناك كثافات مرورية في شارع ترسا نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر كثافات متحركة في شارع السوادن حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.