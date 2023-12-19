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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«مستثمرى العاشر» يُهنئون السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

السيسي
السيسي

أعرب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف عن سعادتهم البالغة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة مؤكدين استمرار مساندتهم للقيادة السياسية فى مواصلة البناء والتنمية الإقتصادية الشاملة.

وأكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بأن انتخاب الرئيس السيسى يدعم خطة الإصلاح الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة بعد الطفرة الإقتصادية التى حققتها مصر خلال السنوات الـ 10 الماضية، واستكمال خطة الرئيس فى مواصلة البناء والإنجاز.

وأوضح عارف بأن النجاح الذى حققته القيادة السياسية على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية جعلت من الإقتصاد المصرى اقتصادا صلبا تحدى بالفعل كافة الصدمات التى لم تستطيع دول كٌبرى تجاوزها،  بدأ من أزمة تفشى فيروس كورونا فى 2019 وما خلفته من أزمات اقتصادية طاحنة أثرت سلبا على نمو الإقتصاد العالمى وما تبعها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية دخولا فى اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالحرب الغاشمة فى غزة، ورغم ذلك يظل الإقتصاد المصرى صامدا فى مواجهة كل هذه التداعيات بفضل تكاتف المصرية خلف القيادة السياسية والإصرار على بناء مصر الحديثة فى وقت قياسى.

من جانبه هنأ الاستاذ أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسى بجمعية المستثمرين العاشر من رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسى على استحقاق فوزه بدورة رئاسية جديدة لقيادة مصر مؤكدا بأن الدولة المصرية بفضل جهود قائدها العظيم على مدى السنوات الماضية أصبحت قادرة على مواجهة كافة التحديات محليا وإقليمياَ ومواصلة أعمال البناء والتنمية، مشددا على ضرورة تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة أطياف النسيج الوطنى جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والحكومة المصرية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية لتبقى مصر شامخة.

و أكد أيمن رضا على الدور المحورى الذى يجب أن يلعبه المجتمع الصناعى والقطاع الخاص فى مساندة الدولة المصرية فى دفع عجلة الإنتاج والبناء وخلق المزيد من الفرص التشغلية للقضاء على البطالة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتخفيف الأعباء عن الإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاح الاقتصادى التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الشاملة الدولة المصرية العاشر من رمضان

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