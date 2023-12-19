حماس: ليس هناك حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل



اكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، عدم وجود أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل.

وبحسب تليفزيون الجديد اللبناني؛ فقد قال النونو : "لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل وكلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي في هذا الشأن مجرد خداع".

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس " أن تصريحات كيربي عن صفقة تبادل محاولة لامتصاص غضب عوائل الأسرى الإسرائيليين".



وأتم : "الإدارة الأميركية هي آخر من يتحدث عن تجنب قتل المدنيين في غزة كونها تشارك في إمداد إسرائيل بالأسلحة والقنابل".

