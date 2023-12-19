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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي البدارى1

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي البداري (1) والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليون جنيه.

 وذلك ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البداري، تمهيدًا لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وفقًا للخطة التي تم وضعها للتشغيل وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

 

 رافقه خلال الجولة الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع صرف صحي البدارى (1) والتي تم انشائها ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل ومكونات المحطة والجهود المبذولة لتشغيلها ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البداري.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 136 مشروع صرف صحي منها 9 محطات معالجة بتكلفة 16مليار جنيه تقريباً حتى الآن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

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وأشاد محافظ أسيوط بأهمية مشروعات الصرف الصحي والجهود التى بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات ونهو كافة الملاحظات وتسليم باقي الشبكات وبدء التشغيل الكلي لها، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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