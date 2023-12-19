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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير أردني: المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود

ارشيفي
ارشيفي


أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور مهند المبيضين أن المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود

وذكر وزير الاتصال الحكومي الأردني في تصريحات صحفية له ان الأردن يخوض مواجهات وحيدا ضد جماعات التهريب المنظمة

وأشار وزير الاتصال الحكومي الأردني ان الجيش الأردني لم يعلن شن ضربات في الداخل السوري.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أكد أن ما حدث يوم أمس على الحدود الشمالية واشتباك القوات المسلحة الأردنية من مجموعات مسلحة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة، إنما هو محاولة لزعزعة الأمن الوطني.

وذكر خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن ما حصل هو استهداف أمني وعسكري لأمن الأردن واستقراره بدوافع سياسية وأهداف سياسية.

وبين أن المجموعات المسلحة والجهات الداعمة لها، كانت تعتقد أن تركيز الأردن لإيجاد حل للأزمة الحاصلة في غزة واهتمامه بالقضية الفلسطينية سيسمح لهم بتمرير مخططاتهم، لكن أداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية يوم أمس كان بمثابة رسالة واضحة لهم، والخيار الأردني في حال تم إعادة المحاولة أنه “إن عدتم عدنا”، كما وان الأردن على وعي كامل بجميع هذه المخططات والمشاريع.

وشدد المعايطة علي أن الأردن لن يتوقف فقط عند رد العدوان، وما حصل يوم أمس محاولة لجس النبض من عيار أعلى مما كان عليه في سابق، مشيرا إلى أن الأردن لن يسمح باختراقه.

وشكر المعايطة، الإعلام العسكري في القوات المسلحة على تعامله مع الموضوع بشفافية، ووضع المواطن الأردني بصورة الأحداث أولا بأول

مهند المبيضين الأردن الحدود

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