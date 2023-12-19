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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صاحب محل يفك شفرات أجهزة الريسيفر فى امبابة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق. 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").

 وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول بالمحل و ارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادي. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المشفرة الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية

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