وزيرة الخارجية الفرنسية: نأمل التوصل إلى هدنة فورية ودائمة في غزة

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عن أملها ، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى هدنة أخرى فورية ودائمة في غزة.

وقالت كاثرين كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس: أنها تريد الرغبة في هدنة فورية ودائمة أخرى.

وقال كاميرون أن بريطانيا تريد رؤيته هو وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، لكن يجب أن يكون وقفا مستداما لإطلاق النار.

وأدت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى مقتل ما لا يقل عن 19453 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.