مودرن فيوتشر بالأحمر وإتحاد العاصمة بالأبيض في مواجهة الكونفدرالية غدًا

أقيم اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء بالكونفدرالية.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملاً، ويرتدي الحارس الزي الأصفر الفسفوري.

ويرتدي فريق إتحاد العاصمة الزي الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الموف كاملاً.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.