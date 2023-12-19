عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ7 مراكز ومدن بالمحافظة  (حي أول وثان ومركز طنطا، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة بسيون)

 والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية والمتمثلة في الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف الغربية، والحماية المدنية، بأرض الاصطفاف بشارع الإسكندرية بطنطا، وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية. يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

 

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 335 معدة تمثل 31 % من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات الإسعاف، والإطفاء،والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة متعددة الحجم والنوع وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، مؤكدا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

txt

بيطري الغربية: تحصين 223 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي

وأشار محافظ الغربية الى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وأزاله الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد قام بالعديد من الجولات اليومية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن لمتابعة إجراءات صيانة المعدات بكافة المراكز والمدن بالمحافظة، كما قامت المحافظة بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

IMG-20231219-WA0022
IMG-20231219-WA0022
IMG-20231219-WA0021
IMG-20231219-WA0021
IMG-20231219-WA0019
IMG-20231219-WA0019
IMG-20231219-WA0018
IMG-20231219-WA0018
IMG-20231219-WA0016
IMG-20231219-WA0016
IMG-20231219-WA0020
IMG-20231219-WA0020
IMG-20231219-WA0017
IMG-20231219-WA0017
IMG-20231219-WA0015
IMG-20231219-WA0015
IMG-20231219-WA0013
IMG-20231219-WA0013
IMG-20231219-WA0014
IMG-20231219-WA0014
اصطفاف المعدات اصطفاف معدات أستعدادا استعدادات التغيرات المناخية التغيرات المناخي الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

موضوعات متعلقة

عقب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم مسيرة حاشدة بمدينة طنطا

ترشيحاتنا

فوكس نيوز وبلومبيرج: المقاومة مازالت قوية ومسيرات حماس تفوقت على الاحتلال

مدبولى: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

أبو العينين: التكنولوجيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ووجود نقابة للتكنولوجيين يحمي حقوقهم

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

مدير ميناء أسدود الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال السفن بعيدا عن إيلات

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

فيديو

أصحاب الأرض ما بيطلعوش منها.. فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية بغزة

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ