محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لمجابهة الأزمات والكوارث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ7 مراكز ومدن بالمحافظة (حي أول وثان ومركز طنطا، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة بسيون)

والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية والمتمثلة في الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف الغربية، والحماية المدنية، بأرض الاصطفاف بشارع الإسكندرية بطنطا، وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية. يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها بالشكل المطلوب حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 335 معدة تمثل 31 % من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات الإسعاف، والإطفاء،والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة متعددة الحجم والنوع وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ مؤكدا حرص المحافظة على بضرورة التدريب المستمر لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظا على المركبات، مؤكدا أنه تم حصر كافة المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.

وأشار محافظ الغربية الى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وأزاله الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد قام بالعديد من الجولات اليومية منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن لمتابعة إجراءات صيانة المعدات بكافة المراكز والمدن بالمحافظة، كما قامت المحافظة بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بمحافظة الغربية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

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