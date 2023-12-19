فوكس نيوز وبلومبيرج: المقاومة مازالت قوية ومسيرات حماس تفوقت على الاحتلال

سلطت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية الضوء على قدرة المقاومة على استهداف تل أبيب والمدن الاسرائيلية الأخرى بعد مضي أكثر من شهرين على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية أنه بعد 74 يومًا من الحرب لازالت حماس قادرة على إطلاق الصواريخ على تل أبيب، وهو ما يقول باستمرار قدرة المقاومة على الهجوم والاستهداف للعدو.

بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الرشقة الصاروخية على تل أبيب جاءت بعد أسبوع من آخر رشقة تعرضت لها المدينة.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن استخدام حماس للطائرات المسيرة التجارية المجهزة بالقنابل كشف عن ثغرات في دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن الطائرات الرخيصة للمقاومة تتفوق على جيش الاحتلال عالي التقنية.