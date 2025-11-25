الأنبا ميخائيل وآباء كهنة حلوان والمعصرة يؤدون واجبهم الانتخابي | صور

قام صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، صباح اليوم بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٥.

دور الكنيسة الوطني

وجاء برفقة نيافته وفد من كهنة الإيبارشية ولجنة العلاقات العامة، ويأتي ذلك تأكيدًا لدور الكنيسة الوطني الراسخ في دعم استقرار الدولة وتشجيع أبناء الوطن على المشاركة الإيجابية.

وأكد نيافته أن المشاركة في الانتخابات هي شهادة ومسؤولية وطنية، وأن صوت كل مواطن هو أمانة ينبغي أن يقدمها بمحبة وضمير من أجل مستقبل مصر ومستقبل أبنائها.

وحث نيافته جميع أبناء الإيبارشية شبابًا وأسرًا على المشاركة الفاعلة، مضيفًا: صوتك ليس مجرد ورقه صوتك شهادة… وصوتك بيصنع مستقبل بلدك.