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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تداعيات خطيرة مرتبطة بالتدخين تؤثر على الكبد.. مرض يصيب أصابع اليدين والقدمين في البرد.. أعراض شائعة لالتهاب الجيوب الأنفية

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

احترس.. أمراض مرتبطة بالتدخين تؤثر على الكبد

 

التدخين يعتبر عاملاً مسببًا للعديد من الأمراض المرتبطة بالكبد.

 

كلاكيت تاني مرة.. طبيب يحذر من خطورة الاستهانة بدور البرد عند الأطفال

 

حذر الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة،  من الاستهانة بأدوار البرد المنتشرة حالياً بين الأطفال.

 

أسباب حدوث جلطة الساق بعد الولادة.. تعرفي على الأعراض والعلاج

 

تتساءل الكثير من السيدات المقبلة على الولادة على كيفية تجنب الإصابة بالولادة القيصرية، على الرغم من سهولة عملية الولادة مع التطور الطبي الموجود لكنها في بعض الأحيان قد تحمل للأم مضاعفات غير متوقعة مثل الإصابة بـ جلطة القدم بعد الولادة، قد يحدث هذا في الأيام الأولى أو في خلال الأسابيع القليلة التي تليها بسبب إصابة الأوردة بالضيق وإعاقة مرور الدم والأكسجين .

 

يسببه البرد.. مرض خطير يصيب أصابع اليدين والقدمين| احترس

 

متلازمة رينود.. يعاني مرضى هذه المتلازمة من تشنجات تدعى نوبات وعائية تشنجية تؤدي إلى تضيُّق أو انسداد في أوعية الدم المارة في أصابع اليدين والقدمين.

 

أضرار وضع الثلج على البشرة في الشتاء| تعرفي عليها

 

تسعى السيدات  للحصول على بشرةٍ مشرقةٍ ومضيئةٍ، من خلال تدليك الثلج على الوجه، وهذه العوامل تؤدي إلى ظهور مشاكلٍ جلديةٍ ربما يساعد الثلج على تحسين الدورة الدموية، وجعل البشرة متوهجّةً، قد يكون للثلج فوائد عديدة للبشرة، بالأخص إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة وملائمة؛ كما تستخدم الكثير من النساء مكعبات الثلج بسبب فوائدها وعلى الرغم من ذلك يوجد العديد من النصائح التجميلية دون أن يعلموا أن لمكعبات الثلج أضرارٌ كثيرة على الوجه والبشرة بأنواعها المختلفة أبرزها البشرة الحساسة والجافة.

 

استشاري: عصير البرتقال يساعد على النوم وينقي الجهاز الهضمي

 

يعد عصير البرتقال مصدراً ممتازاً لفيتامين سي لاحتوائه على مضادات الأكسدة وغني بالبوتاسيوم وحمض الفوليك الذي ينصح به لحماية الجسم من الأمراض ويساعد في تقوية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه.

 

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

 

يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمن إلى التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

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