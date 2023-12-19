احترس.. أمراض مرتبطة بالتدخين تؤثر على الكبد

التدخين يعتبر عاملاً مسببًا للعديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، وفقا لما نشره موقع هيلثي الآتي :

التليف الكبدي: التدخين يزيد من خطر التهاب الكبد المزمن وتطور التليف الكبدي، وهو حالة تتسم بتلف الأنسجة الكبدية واستبدالها بنسيج ندبي.

تليف الكبد الدهني غير الكحولي: التدخين يعزز تطور تليف الكبد الدهني غير الكحولي، وهو حالة تتميز بتراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يؤدي إلى تلف الكبد واختلال وظائفه.

سرطان الكبد: التدخين يعتبر عاملاً خطيرًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد. يرتبط التدخين بزيادة خطر سرطان الكبد الأولي (سرطان ينشأ في الخلايا الكبدية) وسرطان الكبد الثانوي (الذي ينتشر من أماكن أخرى في الجسم إلى الكبد).

التهاب الكبد الفيروسي: التدخين يزيد من خطر تطور وتفاقم التهاب الكبد الفيروسي، مثل فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد C. إذ يمكن أن يؤثر التدخين على استجابة الجهاز المناعي للجسم ويزيد من تلف الكبد الناجم عن هذه الأمراض الفيروسية.

من الأهمية بمكان التوقف عن التدخين للحفاظ على صحة الكبد والحد من خطر الأمراض المرتبطة به. إذا كنت مدخنًا، يُنصح بالتوجه إلى الأطباء للحصول على الدعم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين.