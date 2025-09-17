حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

أمرت نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية بحبس زوج لاعبة الجودو دينا علاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتـ.ـل العمد.

وكانت دينا علاء قد لقيت مصرعها في منتصف أغسطس الماضي، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية.

وقرّرت النيابة حبس الزوج بعدما استجوبته بصورة رسمية عقب استقرار حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة.

ووجهت النيابة لزوج دينا علاء تهمة قتلها، إذ استمعت إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سُمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها.

شاهد الفيديو:

https://www.facebook.com/share/v/174iPgSHop/?mibextid=wwXIfr