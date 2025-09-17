قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

أمرت نيابة الرمل أول الجزئية بالإسكندرية بحبس زوج لاعبة الجودو دينا علاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتـ.ـل العمد.

وكانت دينا علاء قد لقيت مصرعها في منتصف أغسطس الماضي، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث إطلاق نار داخل شقة بمنطقة جناكليس، أسفر عن وفاة دينا علاء وإصابة زوجها بطلق ناري، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة تحت حراسة أمنية.

وقرّرت النيابة حبس الزوج بعدما استجوبته بصورة رسمية عقب استقرار حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة.

ووجهت النيابة لزوج دينا علاء تهمة قتلها، إذ استمعت إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا حسن سُمعة المجني عليها وتفانيها في رعاية طفليها.

شاهد الفيديو:

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

