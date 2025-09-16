قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

رامي المهدي

أمرت جهات التحقيق المختصة بضبط وإحضار صاحب اموال ال 11 مليون جنيه الذي تم العثور عليها بحوزة تشكيل عصابي في مدينة نصر بعد الاستيلاء عليها من 4 عاملين في شركة بمدينة نصر.

وكشفت التحقيقات، أن صاحب الشركة متورط في نشاط غير مشروع.
 

وأوضحت، أن المتهمين أثناء سرقة الـ 11 مليون جنيه سقطت منهم ما يقرب من 2 مليون ونصف أثناء الهرب، وتم استعادتهم من خلال المواطنين بعدما تم العثور عليها وتسليمها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة حيث تعرض 4 عاملين بإحدى شركات الاتجار في الذهب لهجوم مسلح عنيف أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 11 مليون جنيه من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية، حيث اعترض طريقهم ملثمون مسلحون، حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، قبل أن يفروا هاربين بالأموال.
 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من العاملين الأربعة، أفادوا فيه بتعرضهم لهجوم أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص" في طريقهم من مسكن مالك الشركة إلى مقرها، حيث قامت سيارتان ملاكي يستقلهما مجهولون بقطع الطريق وتحطيم زجاج السيارة، والتعدي عليهم وسرقة المبلغ المالي، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بكدمات وجروح.

القبض على الجناة واستعادة الأموال

على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط 12 متهمًا، من بينهم اثنين لهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم: بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش 4 أسلحة بيضاء، سيارتان استخدمتا في ارتكاب الواقعة، دراجة نارية، المبلغ المالي المستولى عليه كاملاً، "منادِي سيارات" وراء الخطة.
 

وبمواجهة المتهمين، أقر أحدهم بأنه العقل المدبر للجريمة، موضحًا أنه كان يعمل منادي سيارات في المنطقة، وكان يعلم بتحركات العاملين بالشركة وحملهم مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر، فخطط للجريمة وتعاون مع باقي المتهمين على تنفيذها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مدينة نصر نشاط غير مشروع قسم شرطة مدينة نصر ثالث

