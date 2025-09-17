الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

أعلنت إدارة سلسلة متاجر كارفور، مساء أمس الثلاثاء وقف جميع عملياتها التجارية في دولة الكويت بشكل نهائي، وذلك وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من إعلان كارفور البحرين إنهاء نشاطها التجاري في المملكة بصورة مفاجئة، لتسدل الستار على سنوات طويلة من تواجدها في السوق البحريني.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي عبر منصاتها الرقمية، أن القرار يسري بشكل فوري، موجهة الشكر لعملائها في الكويت والبحرين على ثقتهم ودعمهم خلال العقود الماضية، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن.

يذكر أن كارفور توقفت عن العمل في الأردن في نوفمبر 2024، وفي سلطنة عُمان في يناير 2025، وتبع ذلك إطلاق هايبر ماكس في تلك الأسواق، قبل أن تتوسع بشكل مماثل في البحرين اليوم.