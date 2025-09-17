اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق

كشف موقع أكيسوس الأمريكي أن إسرائيل قدمت لسوريا مقترحًا مفصلًا لاتفاقية أمنية جديدة، يتضمن خريطة مقترحة للمناطق منزوعة السلاح جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل.

وأوضح الموقع الأمريكي نقلا عن مصدر أمريكي أنه سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاث مناطق، مع احتفاظ سوريا بمستويات متفاوتة من القوات والأسلحة.

ويشير المقترح إلى إن إسرائيل سوف تنسحب تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية باستثناء موقع جبل الشيخ.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك.

يذكر أن وكالة فرانس برس ذكرت في تقرير لها نشرته أمس الثلاثاء، أن سوريا تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى "تفاهمات أمنية" متبادلة مع إسرائيل، التي طالبت بنزع السلاح من جنوب البلاد.

وصرح مسؤول عسكري سوري لوكالة فرانس برس بأنه تم سحب الأسلحة الثقيلة من جنوب سوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن واشنطن، "بالتشاور مع الحكومة السورية، ستعمل على التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن جنوب سوريا، تعالج المخاوف الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل".

وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "سحبت القوات السورية أسلحتها الثقيلة من جنوب سوريا"، مضيفًا أن العملية بدأت قبل نحو شهرين، بعد أعمال العنف.