الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) تحقيقًا رسميًا حول مشكلة محتملة في مقابض أبواب سيارات تسلا، بعد ورود تقارير عن احتجاز أطفال داخل المركبات، ما اضطر بعضهم إلى كسر النوافذ للخروج.

التحقيق الأولي يتركز على طراز Tesla Model Y إصدار عام 2021، بعد تلقي تسعة بلاغات تشير إلى أن المقابض الإلكترونية للأبواب قد تتوقف عن العمل، ويرجح أن يكون السبب انخفاض جهد بطارية السيارة، مما يعطل نظام فتح الأبواب.

ورغم أن تسلا زودت مركباتها بأزرار داخلية تعمل كبديل يدوي لفتح الأبواب، إلا أن الإدارة أوضحت أن الأطفال قد لا يعرفون بوجود هذه الأزرار أو لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة، مما يرفع مستوى الخطورة.

وتعد Model Y واحدة من أكثر السيارات مبيعا لدى تسلا، وتأتي هذه الخطوة بعد تكرار الشكاوى في السنوات الماضية بشأن أعطال مشابهة في طرازات أخرى، خاصة في المواقف الطارئة مثل حوادث السير أو نفاد طاقة البطارية، حيث تعذر على بعض السائقين الخروج في الوقت المناسب.

ويثير التحقيق تساؤلات جديدة حول سلامة تصميم تسلا، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية لفتح الأبواب، دون بدائل ميكانيكية واضحة وسهلة الاستخدام في حالات الطوارئ.