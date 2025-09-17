قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تفاصيل قافلة المساعدات الإنسانية الـ 39 من مصر | فيديو
شروط جديدة للتعيين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد | تفاصيل
هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط
اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم
وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرية وتوابعها بكفر الشيخ
الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات
إجراء عاجل لتوحيد أدوات تقييم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية
ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي
ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات

سيارات تسلا
سيارات تسلا
كريم عاطف

بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا (NHTSA) تحقيقًا رسميًا حول مشكلة محتملة في مقابض أبواب سيارات تسلا، بعد ورود تقارير عن احتجاز أطفال داخل المركبات، ما اضطر بعضهم إلى كسر النوافذ للخروج.

التحقيق الأولي يتركز على طراز Tesla Model Y إصدار عام 2021، بعد تلقي تسعة بلاغات تشير إلى أن المقابض الإلكترونية للأبواب قد تتوقف عن العمل، ويرجح أن يكون السبب انخفاض جهد بطارية السيارة، مما يعطل نظام فتح الأبواب.

ورغم أن تسلا زودت مركباتها بأزرار داخلية تعمل كبديل يدوي لفتح الأبواب، إلا أن الإدارة أوضحت أن الأطفال قد لا يعرفون بوجود هذه الأزرار أو لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة، مما يرفع مستوى الخطورة.

وتعد Model Y واحدة من أكثر السيارات مبيعا لدى تسلا، وتأتي هذه الخطوة بعد تكرار الشكاوى في السنوات الماضية بشأن أعطال مشابهة في طرازات أخرى، خاصة في المواقف الطارئة مثل حوادث السير أو نفاد طاقة البطارية، حيث تعذر على بعض السائقين الخروج في الوقت المناسب.

ويثير التحقيق تساؤلات جديدة حول سلامة تصميم تسلا، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية لفتح الأبواب، دون بدائل ميكانيكية واضحة وسهلة الاستخدام في حالات الطوارئ.

Tesla Model Y تسلا Tesla ابواب سيارات تسلا ازمات تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ترشيحاتنا

مدير تعليم مطروح خلال الجولة

أخبار مطروح: إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي.. ومدير التعليم تتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تعرف على نتائج الفرق فى الالعاب بمونديال الشركات 58

تعرّف على نتائج الفرق فى الألعاب بمونديال الشركات 58 | صور

محافظة سوهاج

خلال 24 ساعة.. انهيارات منازل وأحكام قضائية ووقائع نصب في سوهاج

بالصور

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر

وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد