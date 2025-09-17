قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
نتنياهو يستفز العالم: من يمتلك هاتفًا محمولًا يحمل قطعة من إسرائيل في جيبه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

منار شعبان

تعرّض عدد من النجوم لأزمات نفسية دفعتهم إلى اللجوء إلى الأطباء النفسيين لتجاوز تلك الأزمات، ومن أبرزهم أحمد سعد، وأنغام، ودينا الشربيني.

وأكد الفنان أحمد سعد لجوءه إلى طبيب نفسي في مرحلة مهمة من حياته، وذلك بعد تعرضه لأزمة نفسية، وهو ما اعترف به خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال أحمد سعد: «أحب الطب النفسي، وفعلًا اكتشفت عيوبًا في شخصيتي من خلال دكتور نفسي. كانت لدي مشاكل تمنعني من رؤية نفسي كما أنا، وأكبر عيب في شخصيتي كان إرضاء الآخرين على حساب نفسي، رغم أن لدي كل الظروف التي قد تجعل الشخص سعيدًا، لكني لم أكن مستمتعًا حقًا. اكتشفت أن المتعة الحقيقية هي أن تكون نفسك، لا أن تتصرف بطريقة مصطنعة لإرضاء الآخرين».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/f86lX4m5bg8

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

