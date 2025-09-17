من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

تعرّض عدد من النجوم لأزمات نفسية دفعتهم إلى اللجوء إلى الأطباء النفسيين لتجاوز تلك الأزمات، ومن أبرزهم أحمد سعد، وأنغام، ودينا الشربيني.

وأكد الفنان أحمد سعد لجوءه إلى طبيب نفسي في مرحلة مهمة من حياته، وذلك بعد تعرضه لأزمة نفسية، وهو ما اعترف به خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال أحمد سعد: «أحب الطب النفسي، وفعلًا اكتشفت عيوبًا في شخصيتي من خلال دكتور نفسي. كانت لدي مشاكل تمنعني من رؤية نفسي كما أنا، وأكبر عيب في شخصيتي كان إرضاء الآخرين على حساب نفسي، رغم أن لدي كل الظروف التي قد تجعل الشخص سعيدًا، لكني لم أكن مستمتعًا حقًا. اكتشفت أن المتعة الحقيقية هي أن تكون نفسك، لا أن تتصرف بطريقة مصطنعة لإرضاء الآخرين».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/f86lX4m5bg8