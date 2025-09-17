قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تفاصيل قافلة المساعدات الإنسانية الـ 39 من مصر | فيديو
شروط جديدة للتعيين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد | تفاصيل
هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط
اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم
وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه القرية وتوابعها بكفر الشيخ
الأزمات تتكرّر .. «تسلا» تواجه تحقيقًا جديدًا بسبب أعطال أبواب السيارات
إجراء عاجل لتوحيد أدوات تقييم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية
ضبط 1000 كرتونة «لوليتا» وأسماك ماكريل مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف
كريم حسن شحاتة يكشف كواليس عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي
ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم.. محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعديهم على طالب في المقطم

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم،  ثاني جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" و2 آخرين، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وتعديهم على طالب وإصابته بعصا "بيسبول" أمام مدرسة في المقطم.


 وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة.


 وقد قرّرت جهات التحقيق بالقاهرة، حينها إخلاء سبيل أحمد أبو المجد طفل المرور، بكفالة 20 ألف جنيه وذلك بتهمة التعدي على طالب وإحداث إصابات به في منطقة المقطم.

وكانت جهات التحقيق ، قررت إخلاء سبيل متهمين في واقعة التعدي على طالب وإصابته بعصا بيسبول بكفالة 10 آلاف جنيه.
 

وزارة الداخلية تكشف  تفاصيل مشاجرة طفل المرور

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة طفل المرور مع طلاب في منطقة المقطم، إذ تبين من التحريات والتحقيقات، أن سبب المشاجرة “مشادة كلامية” أثناء تلقيهم درسا داخل سنتر تعليمي، وتم إلقاء القبض على المتهمين.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حدوث مشاجرة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 21 مايو، تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (طرف أول): 3 طلاب “2 منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم”، و(طرف ثان) 4 طلاب “من ضمنهم طالبة”؛ بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم أثناء تلقيهم درسا داخل "سنتر تعليمي" كائن بدائرة القسم. 

وأوضحت أنه على أثر المشادة؛ توجه الطرف الثاني فى اليوم التالي "مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم"، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع، والتعدي عليهم بالضرب باستخدام "عصا معدنية"، محدثين الإصابات المشار إليها في التقرير الطبي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط الطرف الثاني، والسيارة والعصا المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنح المقطم محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـطفل المرور طفل المرور

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

رانيا فريد شوقي

ذكريات مبهجة.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الراحل فؤاد المهندس بكلمات مؤثرة

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

بالصور

شهية ومختلفة للفطور.. طريقة عمل مناقيش الزعتر للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر
طريقة عمل مناقيش الزعتر

وفاة مُبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن

مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر
مخاطر إفطار كبار السن في وقت متأخر

7 وصفات سلاطات مصرية لذيذة وصحية .. زيني بها سفرتك

أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها
أشهر السلطات المصرية وأفضلها

المرحلة المُبكرة من الصداع النصفي.. إشارات خفية تسبق الألم بأيام | تعرف عليها

أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي
أعراض الطور التمهيدي للصداع النصفي

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

