ضمن مُبادرة «زاد العزة».. مصر ترسل القافلة الـ39 من المساعدات الإنسانية إلى غـ.ـزة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري، نحو منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ39 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن القافلة تضم عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، إلى جانب مواد إغاثية متنوعة تلبي الاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين، في ظل غياب الشاحنات المحملة بالوقود.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت الهدنة. كما اخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريًا في مناطق متفرقة من القطاع كانت قد انسحبت منها، ومنعت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى غزة.

وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات، لم تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.