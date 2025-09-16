قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منهج المستوى الرفيع لجميع المراحل الدراسية ، وذلك في إطار حرصها على توحيد وتطوير المناهج الدراسية المقررة على المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

تطبيق منهج Connect Plus على طلاب رياض الأطفال

تطبيق منهج Connect Plus على الصفوف من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي

تطبيق منهج Hello Plus Beyond Words على الصفوف من الأول حتى الثالث الاعدادي

أما بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي : تقوم كل مديرية تعليمية بإختيار المنهج المناسب لهما من بين المناهج المعلنة من الوزارة الخاصة بالمستوى الرفيع بما يتناسب مع طبيعة كل مديرية وامكاناتها

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري إدارات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بسرعة تحديد المنهج المقرر تطبيقه في المرحلة الثانوية بالمدارس ، وذلك وفقا لما ورد أعلاه ، كما أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة الالتزام الكامل بتطبيق المناهج المشار إليها

وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لضمان بداية جادة ومنضبطة، موضحًا أن أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قد أُنجزت على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع الالتزام بألا تتجاوز الكثافة داخل الفصول خمسين طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمظهر العام للمدارس من خلال التشجير وأعمال الدهانات والنظافة، وفي ذات السياق أولت الوزارة عناية كبيرة بأعمال الصيانة الداخلية، حيث تم الانتهاء من تجديدات شملت أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية، وستستمر هذه الجهود حتى أثناء سير الدراسة، بهدف تحسين بيئة التعلم وضمان جاهزية المدارس، مؤكدًا أنه مع بداية العام الدراسي الجديد لن تكون هناك أي مدرسة إلا وقد خضعت لصيانة شاملة وتهيئة داخلية تليق بالطلاب وتعكس صورة حضارية متكاملة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية على تنفيذ استراتيجية جديدة للتوسع في إنشاء الفصول الدراسية، حيث تقوم كل منطقة تعليمية بتوضيح احتياجاتها الفعلية وفقًا لمعدلات الكثافة، وتتم مراجعة هذه الاحتياجات من جانب الوزارة لضمان كفاءة التنفيذ.

وفيما يخص الفترات المسائية، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بشكل كامل بحلول سبتمبر 2027، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وجودة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على رفع جودة التعليم داخل الفصول الدراسية، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش للاستفادة من خبراتهم التراكمية، وتضطلع هذه الوحدة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوى الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.