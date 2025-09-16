قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
أخبار البلد

وزير التعليم: زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية ل100مدرسة العام القادم

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة مهتمة بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : في سبتمبر 2026 سيصل عدد المدارس المصرية اليابانية ل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تم تدريب المعلمين بشكل كبير على المناهج الجديدة و هناك حالة رضا كبيرة على هذه المناهج

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي بحضور محرري التعليم : انه لاول مرة تم اشراك المعلمين في وضع المناهج

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تم رفع المناهج على موقع وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد و كلها مناهج ممتاذة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، إنه تم تدريب المعلمين على أعلى مستوى الجديدة والمحدثة، قائلا: كل منهج يتناسب مع المرحلة العمرية والسن للطالب الذى يدرسه، مشددا على أن المعلمين شاركوا فى وضع المناهج وأساتذة جامعات والمناهج فوق الممتازة

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى الاهالي من اجبار الطلاب على شراء كتب التجريبيات من المدارس، قائلا: الطبيعي الوزارة هي اللي تبيع كتبها مش حد تاني

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن : مافيش كتاب مدرسي في مصر هايتباع بطرق غير قانونية .

وعن تحويل طلاب المدارس التجريبية لمدارس عربي بسبب عدم دفع المصروفات، قائلا لا يوجد توجيهات بهذا الشأن والقرار الخاص بذلك هم الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات العام الماضي.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم المدارس المصرية اليابانية المدارس

