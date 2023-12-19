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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استشاري: عصير البرتقال يساعد على النوم وينقي الجهاز الهضمي

البرتقال
البرتقال

يعد عصير البرتقال مصدراً ممتازاً لفيتامين سي لاحتوائه على مضادات الأكسدة وغني بالبوتاسيوم وحمض الفوليك الذي ينصح به لحماية الجسم من الأمراض ويساعد في تقوية عمل الجهاز المناعي وتعزيزه.

ويمتاز  بسعرات الحرارية منخفضة ومغذية للغاية، تساعد في تعزيز تدفق الدورة الدموية في الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفي هذا السياق وصف الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية، عصير البرتقال أنه الفاكهة المفضلة في الشتاء لأنه يزيل الحمى ويساعد على هبوط درجة الحرارة وتقوية المناعة مما يساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.


فوائد عصير البرتقال:


يعزز القدرة على النوم لدى النساء في سن اليأس، نظرا إلى أن الأرق واضطرابات النوم من الأعراض المميزة لفترة انقطاع الطمث، وقد ساعد استخدام الفاكهة الحمضية في تعزيز القدرة على النوم لدى النساء في مرحلة سن اليأس.

يساهم في حماية الخلايا من التلف.
مساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين المفيد لصحة البشر.
تعزيز وتسهيل امتصاص الحديد للوقاية من فقر الدم.
يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.
يساهم في التقليل من مستويات ضغط الدم المرتفعة.
يساعد في إعادة التوازن لمستويات الكوليسترول في الجسم.

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يحتوي على نسبة عالية من الماء التي يمكن أن تساعد في ترطيب جسم الطفل وحمايته من الجفاف.

تعزيز الجهاز المناعي للأطفال لاحتواء البرتقال على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

يعزز صحة القلب والشرايين وصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الوقاية من الإصابة بالسرطان.

يساعد في الوقاية من الإصابة من الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين أ، والذي يلعب دورًا في تنظيف الجسم من السموم، كما أن فيتامين أ يعزز من عمل الكلى في الجسم، وبالتالي يساعد ذلك في التخلص من السموم والفضلات.

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