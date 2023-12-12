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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان يوميا| فوائد مذهلة

الرمان
الرمان

يعد الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا،كما يعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يمنحك العديد من الفوائد الصحية وفقاً لموقع هيلي لاين


فوائد تناول الرمان يومياً:


الرمان يقي من السرطانات ويقاوم انتشار خلاياها بعد نشأتها، مثل: سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد.


ويحتوي الرمان على نسب جيدة من معدن الحديد، والذي يلعب دورًا هامًّا في تعزيز إنتاج وضخ الدم، لذا يمكن لأكل الرمان أو لشرب عصيره الطبيعي بانتظام أن يساعد على تخفيف حدة فقر الدم.

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تحتوي على مضادات أكسدة ومواد طبيعية مضادة للالتهاب، وقد تساعد على تخفيف حدة الالتهابات لتخفيف حدة أعراض بعض أمراض العظام والمفاصل الأخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. 

يساعد صحة مرضى السكري، من خلال تحسين مقاومة الأنسولين، وخفض سكر الدم.

الحفاظ على صحة القلب وانتظام وظائفه.  
لذا يمكن لتناول الرمان بانتظام أن يجعلك أقل عرضة لأمراض ومشكلات القلب والشرايين، مثل التصلب العصيدي والنوبات القلبية

خفض فرص الإصابة بمرض الزهايمر، أو إبطاء وتيرة تقدم المرض.  


خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك بفضل محتوى الرمان المرتفع من بعض المركبات الطبيعية التي يعتقد أنها قد تخفض الضغط، مثل: مضادات الأكسدة.  


يعزز صحة الفم والأسنان يُساهم في التقليل من خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

ويساهم على إبقاء مستويات الكولسترول السيئ تحت السيطرة، وتحسن مستويات الكولسترول الجيد،

قد يساعد على تقليل تراكم الدهون والأوعية الدموية، فضلًا عن تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية. 

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