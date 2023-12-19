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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. هذه العوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الرئة

الرئة
الرئة

يعد سرطان الرئة من أشرس الأورام الخبيثة التى تدمر الجسم وتجعل الإنسان عرضة للموت لذا من المهم تجنب الأشياء التي تزيد احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث 

ووفقا لما جاء في موقع الجمعية الأمريكية للسرطان نرصد لكم عوامل الخطر التى تزيد من احتمالات حدوث سرطان الرئة.

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عوامل زيادة احتمالات حدوث سرطان الرئة

هناك عدد من العوامل التي قد تَزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة وبعض عوامل الخطورة هذه يمكن السيطرة عليها؛ عن طريق الإقلاع عن التدخين مثلاً لكن ثمة عوامل أخرى لا يمكن التحكم فيها مثل تاريخ عائلتك المرضي.

ومن عوامل خطورة الإصابة بسرطان الرئة:

التدخين:

 يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة عدد السجائر التي تدخنها يوميًا وعدد سنوات التدخين لكن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يقلِّل بشكلٍ كبير فرص الإصابة بسرطان الرئة.

التعرض للتدخين السلبي:

تزداد فرص الإصابة بسرطان الرئة بتعرضك للتدخين السلبي حتى ولو كنت غير مدخن

العلاج الإشعاعي السابق:

 إذا كنت قد خضعت للعلاج الإشعاعي للصدر لعلاج نوع آخر من السرطان، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

التعرُّض لغاز الرادون:

 ينتُج الرادون من خلال التحلل الطبيعي لليورانيوم في التربة والصخور والماء، والذي يصبح في النهاية جزءًا من الهواء الذي تتنفسه. وقد تتراكم في أي مبنى أو منزل مستويات خطيرة من غاز الرادون.

التعرض للأسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى:

يمكن أن يؤدي التعرض في مكان العمل للأسبستوس والمواد الأخرى المعروفة بأنها تسبب السرطان مثل الزرنيخ والكروم والنيكل إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الرئة، وبخاصة إذا كنت مدخنًا.

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة:

تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين أصيب أحد والديهم أو إخوتهم أو أبناؤهم به.

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