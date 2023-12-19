حفتر يجري مباحثات مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا حول مبادرة “باتيلي”

ناقش قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية فى ليبيا جيريمي برنت، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبىة، أن المُشير خليفة حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي المبعوث الأمريكي نورلاند، حيث تم مناقشة التطورات السياسية للأزمة الليبية، والتباحث حول مبادرة المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لإجراء جولة جديدة للحوار بين الأطراف السياسية.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أيضا على أهمية أن يكون الحوار متوازنا بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.