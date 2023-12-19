صلاح وهالاند ودي بروين في المقدمة.. أعلى اللاعبين أجرا بالدوري الإنجليزي

بعد أن عزز مكانته كأغنى دوري كرة قدم في العالم، ليس من المستغرب أن يكون الدوري الإنجليزي الممتاز موطنًا لبعض اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، ويتلقى كل نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن مئات الملايين من أموال البث التلفزيوني، وقد ارتفع متوسط ​​الأجور بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وباستخدام البيانات من Capology، رصدنا أفضل خمسة لاعبين حصلوا على أعلى دخل من كل نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يتم تضمين أي لاعبين معارين حاليًا لأحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز أو خارج نطاق الإعارة لأن فاتورة رواتبهم غالبًا ما يتم تقسيمها بين ناديين.

لاعبو أرسنال الأعلى أجرا

1. كاي هافرتز - 280 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2. غابرييل جيسوس - 265000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3= ديكلان رايس - 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= مارتن أوديجارد - 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5. توماس بارتي - 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

انتقل هافرتز إلى لندن في الصيف وحصل على زيادة طفيفة في الراتب، حيث انتقل من 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في تشيلسي إلى 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في أرسنال.

حطم فريق Gunners أيضًا سجلهم القياسي في الانتقالات للتعاقد مع رايس من فريق وست هام يونايتد وقاموا بمضاعفة راتبه البالغ 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أربع مرات.



لاعبو أستون فيلا الأعلى أجراً

1- يوري تيليمانس - 150.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

1- بوبكر كامارا - 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= أولي واتكينز - 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= موسى ديابي - 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5= إميليانو مارتينيز - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5= لوكاس ديني - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5= جون ماكجين – 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

في حين أن فيلا لم يكن مضطرًا إلى دفع رسوم انتقال لتيليمانز أو كامارا، فقد وقع كلاهما عقودًا مربحة ويكسبان 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع كأجور.

ولعب واتكينز دورًا أساسيًا في نجاح فيلا تحت قيادة أوناي إيمري، وقد التزم مؤخرًا بمستقبله طويل الأمد للنادي من خلال توقيع عقد جديد، والذي رفع أجره إلى 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



لاعبو بورنموث الأعلى أجراً

1. جاستن كلويفرت - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2. تايلر آدامز - 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= ديفيد بروكس - 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= ماركوس سينيسي - 50.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3= نيتو - 50000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3= دومينيك سولانكي - 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3= ريان كريستي - 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

أصبح نادي بورنموث مملوكًا الآن للملياردير الأمريكي بيل فولي، وقد قام بتسليم عقود مربحة لكلويفرت وآدامز في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف فريق TEAMtalk مؤخرًا أنهم عرضوا أيضًا على المدافع لويد كيلي صفقة قياسية للنادي في محاولة لإقناعه بتوقيع عقد جديد.

لاعبو برينتفورد الأعلى أجراً

1. بن مي - 55000 جنيه إسترليني في الأسبوع

2. ماتياس جنسن - 50 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3. بريان مبيومو - 45000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4= كريستوفر آجر - 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4= فرانك أونيكا - 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

يُنظر إلى برينتفورد على نطاق واسع على أنه من بين الأندية الأفضل إدارة والأكثر استدامة من الناحية المالية في إنجلترا، ومن السهل معرفة السبب.

لديهم فاتورة أجور خاضعة لرقابة مشددة، ويكسب إيفان توني - الذي ارتبط بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي - 20 ألف جنيه إسترليني فقط في الأسبوع.

لاعبو برايتون الأعلى أجراً

1- آدم لالانا - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​لويس دونك - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​كاورو ميتوما - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- باسكال جروس - 65000 جنيه إسترليني في الأسبوع

5- جيمس ميلنر - 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

انضم لالانا إلى برايتون في صفقة انتقال مجانية في صيف 2020 وهو صاحب أعلى أجر بين الأعضاء الدائمين في الفريق.

لكن أنسو فاتي معار مع فريق النورس هذا الموسم ويقال إنهم يدفعون 80 في المائة من أجره في برشلونة، مما يجعلهم مسؤولين عن حوالي 128 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



لاعبو بيرنلي الأعلى أجراً

1- جوش براونهيل - 45000 جنيه إسترليني في الأسبوع

1- جاك كورك - 45000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3- جاي رودريكيز - 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- جوش كولين - 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- ساندر بيرج - 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

يعد براونهيل وكورك من اللاعبين الأعلى أجرًا في بيرنلي، لكن كلاهما ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، وقد تم ربط الأول بالانتقال إلى ولفرهامبتون وليستر سيتي.

اللاعبون الأعلى أجراً في تشيلسي

1- رحيم ستيرلنج - 325000 جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ريس جيمس - 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- ويسلي فوفانا - 200.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3- بن تشيلويل - 200.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

5- كريستوفر نكونكو - 195 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

أول توقيع في عصر تود بوهلي، انضم ستيرلينغ إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي في عام 2022 ووقع عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة حوالي 325 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كان روميلو لوكاكو يتقاضى أيضًا 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ستامفورد بريدج، لكنه خفض راتبه من أجل تأمين انتقاله على سبيل الإعارة إلى روما.

لاعبو كريستال بالاس الأعلى أجراً

1- مايكل أوليس - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع

1- إيبيريتشي إزي - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع

1- دين هندرسون - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4- أودسون إدوارد - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- ناثانيال كلاين - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- يواكيم أندرسن - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

بعد رفض الانتقال إلى تشيلسي في الصيف، بقي أوليس في بالاس وحصل على عقد جديد لمدة أربع سنوات بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

هندرسون - الذي انضم إلى النادي من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية - وإيزي يحصلان أيضًا على نفس راتب أوليس.

لاعبو إيفرتون الأعلى أجرًا

1- عبدولاي دوكوري - 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع 2. جوردان بيكفورد - 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3- أندريه جوميز - 112308 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع

4- دومينيك كالفرت-لوين - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4- أمادو أونانا - 100.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4- جيمس تاركوفسكي - 100.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4- ديلي آلي – 100.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

سجل دوكوري الهدف الذي ضمن بقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم 2022/23 ومنذ ذلك الحين استحوذ على بيكفورد ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في جوديسون بارك.

لم يظهر أندريه جوميز وديلي آلي بعد مع الفريق الأول في موسم 2023/24 وكلاهما خارج العقد في نهاية الموسم.



لاعبو فولهام الأعلى أجراً

1- راؤول جيمينيز - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع 2= ​​ويليان - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​بيرند لينو - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- جواو بالينها - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- أليكس إيوبي - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

بعد بيع ألكسندر ميتروفيتش في الصيف، وقع فولهام مع خيمينيز من ولفرهامبتون وأعطاه عقدًا لمدة عامين بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

حصل Palhinha على زيادة كبيرة في راتبه في Craven Cottage بعد فشل انتقاله المقترح إلى بايرن ميونيخ في الموعد النهائي للانتقالات.

لاعبو ليفربول الأعلى أجرا

1- محمد صلاح - 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- فيرجيل فان ديك - 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- تياجو ألكانتارا - 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- ترينت ألكسندر أرنولد - 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- أليسون - 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- رايان جرافنبرتش - 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- ألكسيس ماك أليستر - 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

وقع صلاح عقدًا جديدًا طويل الأجل مع ليفربول في عام 2022 وارتفع أجره من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي اللامع.

لكن هذا يتضاءل مقارنة بالأجر البالغ 2.45 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا الذي يقال إن نادي الهلال السعودي يرغب في تقديمه للمصري الدولي.

اللاعبون الأعلى أجرًا في لوتون تاون

1- ريان جايلز - 35000 جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​روس باركلي - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​تاهيث تشونغ - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​جاكوب براون - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​ناكامبا الرائع – 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

يتمتع لوتون تاون بأدنى فاتورة للأجور في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتلقى محمد صلاح ما لا يقل عن 10 مرات أكثر من أعلى أجر له.

لاعبو مانشستر سيتي الأعلى أجرا

1- كيفن دي بروين - 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- إيرلينج هالاند - 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3- جاك جريليش - 300000 جنيه إسترليني في الأسبوع

3- برناردو سيلفا - 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- جون ستونز - 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

يعتبر دي بروين على نطاق واسع أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ويكسب 20.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويتبعه عن كثب زميله هالاند، الذي يقال إن لديه سلسلة من المكافآت في عقده والتي يمكن أن تشهد زيادة في أجره الأسبوعي إلى ما يتجاوز 850 ألف جنيه إسترليني.

لاعبو مانشستر يونايتد الأعلى أجراً

1- كاسيميرو – 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- رافائيل فاران - 340 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- ماركوس راشفورد - 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- جادون سانشو - 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- ماسون ماونت - 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- أنتوني مارسيال – 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

يمتلك يونايتد أعلى فاتورة أجور في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023/24، لكنهم يتطلعون إلى التخلص من بعض أكبر أصحاب الدخل.

تم ربط كاسيميرو وفاران وسانشو بالانتقال بعيدًا عن أولد ترافورد بينما ينتهي عقد مارسيال في نهاية الموسم.

لاعبو نيوكاسل يونايتد الأعلى أجراً

1- برونو غيمارايش - 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​ألكسندر إيساك - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​كيران تريبير - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- مات تارجيت - 100000 جنيه إسترليني في الأسبوع

5- سفين بوتمان - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

ساعد غيمارايش نيوكاسل على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى في موسم 2022/23، ووقع منذ ذلك الحين عقدًا جديدًا طويل الأجل، مما أدى إلى زيادة راتبه بمقدار 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يحصل ساندرو تونالي على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن صحيفة التلغراف تدعي أن نيوكاسل يستكشف إمكانية تخفيض راتبه بعد أن تم إيقافه لمدة 10 أشهر بسبب مخالفات القمار.

لاعبو نوتنغهام فورست الأعلى أجراً

1- كالوم هدسون أودوي - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

1- فيليبي - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

1- مورغان جيبس ​​وايت - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

1- كريس وود - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

5- إبراهيم سنجاري - 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع

هناك تعادل رباعي ليكون صاحب أعلى دخل في فورست، حيث يحصل كل من جيبس ​​وايت وفيليبي وود وهدسون أودوي على 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يقضي ديفوك أوريجي موسم 2023/24 على سبيل الإعارة في سيتي جراوند، ولكن لا يزال من غير المعروف مقدار راتبه البالغ 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الذي يغطيه الريدز.

لاعبو شيفيلد يونايتد الأعلى أجرا

1- ريان بروستر - 35000 جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​فينيسيوس سوزا - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​جوستافو هامر - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​أنيل أحمدهودزيتش - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​توم ديفيز - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​كاميرون آرتشر - 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

منذ انضمامه إلى شيفيلد يونايتد من ليفربول في عام 2020، كافح بروستر لتبرير أجره البالغ 35 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وسجل خمسة أهداف فقط للنادي.



لاعبو توتنهام الأعلى أجرا

1- سون هيونغ مين - 190 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- إيفان بيريسيتش - 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

3- جيمس ماديسون - 170 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- كريستيان روميرو - 165000 جنيه إسترليني في الأسبوع

5- ديان كولوسيفسكي - 110.000 جنيه إسترليني في الأسبوع

بعد انتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ في الصيف، أصبح سون هيوينج مين الآن اللاعب الأعلى أجرًا في ملعب توتنهام هوتسبر.

ويتبعه عن كثب بيريسيتش، الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم ويتعافى حاليًا من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

لاعبو وست هام يونايتد الأعلى أجراً

1- لوكاس باكيتا - 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​داني إنغز - 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​كيرت زوما - 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع

4- ألفونس أريولا - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- جارود بوين - 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف، بقي باكيتا في نهاية المطاف في استاد لندن.

يدرك فريق TEAMtalk أن وست هام يعد عرض عقد لللاعب البرازيلي الدولي وأن راتبه سيرتفع من الراتب الأساسي الذي يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إلى أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

لاعبو ولفرهامبتون الأعلى أجرا

1- بابلو سارابيا - 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​نيلسون سيميدو - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

2- ​​فابيو سيلفا - 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- ماثيوس كونها - 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

4- دانيال بودينس - 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع

لقد تغير الخمسة الأوائل في ولفرهامبتون كثيرًا في الأشهر الأخيرة، حيث غادر راؤول خيمينيز وجواو موتينيو وجونسالو جيديس وماثيوس نونيس مولينوكس في الصيف.

سارابيا هو اللاعب الوحيد من بين الخمسة الأوائل في الموسم الماضي الذي لا يزال في النادي، لكنه واجه صعوبات في تعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية.