الحصيلة ترتفع إلى 132.. جيش الاحتلال يعلن مصرع جندي إسرائيلي في شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء مقتل جندي في قطاع غزة، يدعى ماعوز فينيجشتاين، ليصل عدد القتلى في العمليات البرية إلى 132.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جيش الاحتلال أكد مقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة اليوم، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 132.

ويبلغ الجندي المقتول معوز فينيغشتاين من العمر 25 عاماً، وينتمي إلى الكتيبة 7008 التابعة للواء 551، في جيش الاحتلال.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.