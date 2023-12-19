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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الجريب فروت..


· الجريب فروت يساعد في التخلص من حموضة المعدة، وعلى الرغم من طعمه الحامضي، إلا أنّ له تأثيراً قويّاً جداً على الحموضة.
· يساعد الجريب فروت في التخلص من الترسبات التي توجد في الشرايين، وذلك بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج، والذي له دور كبير في إعطاء المرونة للشرايين، وبالتالي فهو ضروري لمن يعانون من تصلب الشرايين.
.  يساعد شرب عصير الجريب فروت على الريق على حل العديد من مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي، بحيث يحسن تنظيم عملية الهضم، وذلك من خلال إفراز العصارات الهضمية بشكلٍ أكبر، فينصح المختصون بتناول ثمرة كاملة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الألياف الموجودة فيها.
. ينصح الأطباء بشرب عصير الجريب فروت في حال التعرض للإصابة بنزلات البرد، فهو يزود الجسم بالطاقة الضرورية والكبيرة من أجل تقوية مناعة الجسم. يساعد في الحد من نسبة الكوليسترول التي ينتجها الكبد، كما أنه مهم جداً ومفيد لمرضى السكري.
· تُنصح المرأة الحامل بشرب عصير الجريب فروت، لأن مادة البيوفلوفونويد وفيتامين ج الموجودين فيه يمنعان احتباس المياه في الجسم عندها، وبالتالي يساعد وبشكلٍ كبير في تقليل تورم الساقين أثناء فترة الحمل، ولكن تنصح بشربه باعتدال، واستشارة الطبيب قبل تناوله في حال كانت تتناول أي أدوية أثناء الحمل.
.  يعتبر تناول كوب من عصير الجريب فروت قبل النوم ضرورياً جداً من أجل التخلص من القلق والتوتر، وبالتالي الحصول على نوم هادئ ومريح.
·  ينصح المختصون بتناول عصير الجريب فروت لمن يعاني من التهاب في الحلق، فهو يقلل من التهابات الحلق والسعال.
· ينصح الأطباء الأشخاص الذين يرغبون في انقاص وزنهم بشرب عصير الجريب فروت على الريق، بحيث إن شربه ثلاث مرات يومياً وبشكل منتظم يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والكوليسترول، كما ويمكن فقدان حوالي كيلوغرامين في كل أسبوع.

الجريب فروت التخلص من الدهون التهابات الحلق اضطرابات الجهاز الهضمي

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