مصلحة الطرفين.. تطور غير مسبوق في العلاقات بين روسيا والصين |تفاصيل

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن بناء العلاقة بين روسيا والصين يصب في مصلحة الطرفين على المدى الطويل.

ولفت ميشوستين خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية، الانتباه إلى كلام الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينج، بأن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى نقطة عالية في تاريخهما.

وأشار ميشوستين إلى أن "تعزيز العراقات بين موسكو وبكين بشكل أكبر يلبي المصالح طويلة المدى لكلا البلدين، لافتا إلى أن روسيا لديها نموذج خاص للتعاون بين الدول، وهو يقوم على حوار قائم على الاحترام المتبادل والمساواة والثقة.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن العمل المشترك في مثل هذه المجالات المهمة يتم تحت التوجيه الاستراتيجي لرؤساء الدول، مشيرا إلى انعقاد اجتماعين بين فلاديمير بوتين وشي جين بينج هذا العام.

كما أشار ميشوستين إلى أنه هو نفسه سعيد للغاية بزيارة بكين مرة أخرى والاجتماع شخصيا، بعد انقطاع بسبب الوضع الوبائي الصعب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعاون بين روسيا والصين مثمر كما كان دائمًا، ويتوقع نمو التجارة إلى 230 مليار دولار هذا العام.

وأضاف بوتين: "أننا نعلم أن مستوى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية مرتفع بشكل غير مسبوق".

ويتوقع بوتين أن تنمو التجارة الروسية الصينية بما يتراوح بين 220 و230 مليار دولار هذا العام، قائلا: "لقد قلنا مرات عديدة أننا نتوقع أن تصل التجارة إلى مستوى 200 مليار دولار العام المقبل، وسيتم تحقيق الهدف هذا العام وليس العام المقبل".

وتابع: "لكنني أعتقد أن التجارة ستصل إلى 220-230 مليار دولار، أما بالنسبة لنمو التجارة فقد كان 31٪ في العام الماضي وهذا العام، سيصل إلى 30٪، ونحن نطور علاقاتنا الاقتصادية بشكل مطرد في مجالات مختلفة".