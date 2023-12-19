رغم وجوده وسط أطفال السرطان| محمد صلاح في مرمى الانتقادات والهجوم.. ماذا حدث؟!

محمد صلاح والاحتفال بالكريسماس.. أثار الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب احتفاله بالكريسماس برفقه أعضاء فريقه.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، صورًا من احتفال فريق ليفربول بالكريسماس داخل إحدي مستشفيات الأطفال لاسعاد الأطفال المرضي الصغار، وذلك عبر الصفحة الرسمية لحساب نادي ليفربول بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا.

منشور ليفربول

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس

وظهر اللاعب محمد صلاح، برفقة عدد من لاعبي ليفربول ومنهم فيرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يحتفلوا بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى، وسط بعض الديكورات الخاصة باحتفالات الكريسماس.

وانتشرت صور اللاعب محمد صلاح بشكل واسع وسريع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ جماهير ومحبي محمد صلاح يتحدثون عن احتفاله بالكريسماس في ظل أحداث غزة المتصاعدة وعدوان الجيش الإسرائيلي عليها.