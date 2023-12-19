تغير مسار الحرب.. زيلينسكي يكشف عواقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه في حالة فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن مساعدات واشنطن لأوكرانيا قد تنخفض.

وأضاف زيلينسكي: “من المؤكد أن ترامب ستكون لديه سياسة مختلفة، فهو شخص مختلف... لكن إذا كانت سياسة ترامب اقتصادية للغاية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني حقق انتصارا كبيرا على روسيا في البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات له، أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا ستتسلم العديد من منظومات باتريوت الجديدة للدفاع الجوي”.