مسلسل “التاج".. الملكة إليزابيث كانت أما فاشلة وباردة المشاعر

يعد مسلسل "The Crown"- التاج- الذي حاز على استحسان النقاد على منصة نتفليكس، مصدرًا للإعجاب والجدل منذ بدايته. ويروي المسلسل عهد الملكة إليزابيث الثانية ويقدم رواية درامية للأحداث التاريخية داخل العائلة المالكة البريطانية.

ومع ذلك، مع إصدار الموسم السادس، اتخذ المسلسل خطوة جريئة من خلال الخوض في الحياة الشخصية للملكة، وتحديدًا تناول دورها كأم وتصرفاتها العاطفية. أثار هذا التصوير جدلاً حول دقة التصوير وأثار تساؤلات حول رد فعل العائلة المالكة البريطانية على مثل هذه الروايات.

قدم الموسم السادس من مسلسل "التاج" قصة مفادها أن الملكة إليزابيث الثانية كانت فاشلة كأم ويشير إلى أنها كانت تتمتع بقلب بارد وقلة المشاعر. ويتطرق المسلسل إلى التحديات التي واجهتها في الموازنة بين مسؤولياتها كملكة وأم، ويصور العلاقات المتوترة مع أطفالها، وخاصة الأمير تشارلز.

كما أثار تصوير الملكة إليزابيث الثانية على أنها بعيدة عاطفياً المشاعر بين المشاهدين، مما ترك الكثيرين يتساءلون عن دقة مثل هذه الصور وتأثيرها على التصور العام للعائلة المالكة.

رد فعل العائلة المالكة البريطانية:

اشتهرت العائلة المالكة البريطانية بتكتمها وتعليقاتها العامة المحدودة على الصور التي يتم تصويرها في وسائل الإعلام. وفي حالة مسلسل "التاج"، امتنعت العائلة بشكل عام عن تقديم بيانات أو ردود رسمية على حلقات أو مواسم محددة.

قد يكون هذا الصمت خيارًا استراتيجيًا لتجنب لفت المزيد من الاهتمام إلى الجوانب المثيرة للجدل في المسلسل.

التصور العام والواقع:

في حين أن "التاج" قد نال استحسانًا واسع النطاق لقيمه الإنتاجية وسرد القصص المقنع، فمن الضروري للمشاهدين التمييز بين الترفيه والواقع. المسلسل، على الرغم من تصويره الدرامي، لا يعمل كسجل تاريخي نهائي.