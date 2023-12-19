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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. انطلاق عرض فيلم Aquaman and the Lost Kingdom في مصر

صدى البلد

تعرض السينمات المصرية فيلم Aquaman and the Lost Kingdom  بداية من غد الأربعاء 20 ديسمبر، بعد فترة تأجيل ومشكلات كثيرة هددت عرضه. 

 

فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بطولة جيسون موموا، وآمبر هيرد، ويليام دافو، باتريك ويلسون، بن أفليك وغيرهم، وهو من إخراج جيمس وان. 

 

 

 

تدور أحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom حول محاولة أكوا مان الموازنة بين مهامه كملك للبحار، وبين مشاركته كواحد من فريق الأبطال الخارقين Justice League أثناء التخطيط لحفل زفافه. 

 


 

ورغم العديد من الشائعات حول إزالة مشاهدها من الفيلم، إلا أن عددا من التقارير الصحفية أكدت على أن آمبر هيرد ستظل ضمن فريق التمثيل الخاص بالجزء الثاني من سلسلة أكوا مان بعد الحكم لصالح جوني ديب في قضية التشهير.  

 

تلعب آمبر هيرد دورا صغيرا في فيلم Aquaman and the Lost Kingdom  لكنه الآن قد يكون أقصر ومشاهدها أقل بعدما تم الكشف عن ألاعيبها ضد زوجها السابق جوني ديب واستغلال علاقتهما واتهامه بالاعتداء عليها للحصول على المزيد من الأدوار السينمائية والفنية. 

 

Aquaman السينمات المصرية جونى ديب جيسون موموا قضية التشهير

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