آمبر هيرد: قاعة المحكمة كانت مليئة بمحبي الكابتن جاك سبارو

تحدثت آمبر هيرد في جزء جديد من حوارها التليفزيوني مع محطة ABC الأمريكية عن شعورها أثناء المحاكمة العلنية التي أقيمت لها بعد رفع زوجها السابق جوني ديب دعوة تشهير ضدها بقيمة 50 مليون دولار، وفوزه بها.

وقالت آمبر هيرد إن المحاكمة كانت مشهدا سيريالية، وتجربة صعبة استمرت على مدار وقتا طويلا، لكنها تتمسك بكل كلمة قالتها في شهادتها حتى يوم مماتها، ووصفت ما تعرضت له خلال هذه الفترة بأنه أكثر شيء مذل وفظيع مرت به على الإطلاق.

وأكدت آمبر هيرد أن هيئة المحلفين لم تكن بقادرة على تجنب التأثير بـ"سيرك" السوشيال الميديا الذي كان محالفا لزوجها السابق جوني ديب، وكانت تتعرض يوميا للعديد من المضايقات وتقرأ لافتات عنها "الموت لآمبر" و"احرق الساحرة".

وأشار آمبر هيرد إلى أنها عندما صعدت على منصة الشهادة وجدت أن المحكمة مليئة بمشجعي "الكابتن جاك سبارو" الذين كانوا متحمسين له، مشيرة إلى أنها خسرت المحاكمة لأن محامي جوني ديب نجحوا في صرف انتباه هيئة المحلفين عن القضية الحقيقية.

وأوضحت آمبر هيرد أنها حاليا تشعر بأنها تحدثت بصوت عال وقالت الحقيقة ودفعت الثمن على ذلك، مشيرة إلى أنها لم تكن المحرض على ارتكاب العنف في هذه الزيجة ولكنها أصبحت طرفا فيها بعد التعرض للإساءة المستمرة والتكيف مع ما تمر به.

مقابلة آمبر هيرد

وقالت آمبر هيرد إنها لا تلوم هيئة المحلفين على انحيازها إلى زوجها السابق في الحكم بعد التغطية الكبيرة التي نالتها القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة التي عرض جزء منها لأول مرة أمس الاثنين، أكدت آمبر هيرد أنها متفهمة أن زوجها السابق شخصية محبوبة وهو ممثل رائع ويشعر الجمهور دائما بأنهم قريبون منه.

ووصفت آمبر هيرد جنون وسائل التواصل الاجتماعي المحيط بقضيتها بأنها لم يكن عادلا، وكانت الأغلبية الساحقة في المنشورات والمشاركات على تويتر وتيك توك لصالح جوني ديب.

وأوضحت آمبر هيرد في مقابلتها على أنها لا يهما رأي الناس عنها، أو الأحكام التي يطلقها الآخرين حول ما حدث في منزل الزوجية وخصوصياتها مع زوجها "خلف الأبواب المغلقة"، مشيرة إلى أنها لا تأخذ هذه الأحكام على محمل شخصي.

المقابلة التي تم تسجيلها يوم 9 يونيو المقبل، تظهر فيها آمبر هيرد لتتحدث لأول مرة على الحكم وما حدث أثناء المحاكمة التي استمرت على مدار 6 أسابيع وكشفت خلالها الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة.

تم تصوير المقابلة وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاطة بالسرية، ولم يتم تصويرها في استوديوهات NBC للحفاظ على خصوصية آمبر هيرد وسلامتها، ويذاع جزء منها اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وإذاعة الحلقة كاملة يوم الجمعة المقبل.